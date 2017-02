Kinderlieder im "Milchsalon" Rockmusik für Kinder

Patricia Parisi im Gespräch mit Carsten Beyer

Der Berliner "Milchsalon" setzt auf anspruchsvollere Kinderbands (Kooné)

Musik für Kinder kann für Eltern sehr quälend sein. Die Konzertveranstalterin Patricia Parisi wollte diesem Leid entkommen und organisiert deshalb im Berliner "Milchsalon" anspruchsvolle Konzerte für Jungen und Mädchen.

"Es war eine Lücke in meinem Leben", sagt die Konzertveranstalterin Patricia Parisi über die Entstehungsgeschichte ihrer Idee, den Berliner "Milchsalon" zu gründen. Dort gibt es Konzerte mit Bands wie beispielsweise mit den erfolgreichen Musikern von "Deine Freunde", die Kinder und Eltern gefallen.

Die Idee entstand aus eigener Betroffenheit

Ihre drei Kinder interessierten sich mit zunehmendem Alter für Musik, aber sie litt als Mutter unter dem dämlichen und infantilen Angebot von Musik für Kinder. "Meine Idee war, einen Musikgeschmack meiner Kinder herauszubilden, der auch für mich annehmbar ist", sagte Parisi im Deutschlandradio Kultur. "Warum muss man das Gehirn eines Kindes auf Erbsengröße schrumpfen?"

Suche nach guten Kinderbands

Statt Klatsch- und Schunkelmusik oder quietschige Stimmen setzt Parisi im "Milchsalon" auf anspruchsvollere Musik für Kinder auf Augenhöhe und mit guten Texten. "Es ist eigentlich nicht so schwierig, für Kinder entsprechend qualitativ Musik zu produzieren." Es gebe in Deutschland genug Bands, aber man müsse schon suchen. Ihre Konzerte veranstalte sie gerne in Räumlichkeiten, in den sich auch die Eltern wohl fühlten.