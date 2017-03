Kein Ramses-Fund Welchen Pharao zeigt die Statue?

Cornelia Wegerhoff im Gespräch mit Gabi Wuttke

Noch ist unklar, welchen Pharao die in Kairo gefundene Statue darstellt. (picture alliance / Matthias Tödt/dpa-Zentralbild/ZB)

Er sorgte für Schlagzeilen: Der Fund einer acht Meter großen Statue in Kairo, geborgen von einem deutsch-ägyptischen Archäologenteam. Doch der zerbrochene Koloss zeigt, anders als zunächst vermutet, nicht den Pharao Ramses II. Das teilte Chaled al-Enani mit, Ägyptens Altertumsminister.

Erste Untersuchungen wiesen nicht auf Rames II., sondern vielmehr auf Pharao Psammetich I. hin. Weil sich am Fundort in der Antike die Stadt Heliopolis mit einem Tempel für Ramses II. befand, waren ägyptische Fachleute davon ausgegangen, dass es sich bei der Statue um eben diesen Pharao handelt. Der herrschte ab 1279 v. Chr. Psammetich I. regierte hingegen im 7. Jahrhundert v. Chr.

Mit schwerem Gerät gesichert

Am Dienstag vor einer Woche hatten die Archäologen den Torso der Statue geborgen. Am Donnerstag war er mit schwerem Gerät gesichert worden. Die falsche Annahme gestand der Altertumsminister in seiner Rede zur Bergung des Torsos zu. Für die Archäologen unter Leitung des Leipziger Professors Dietrich Raue bleibt der Fund dennoch eine Sensation. Nun beginnt die genaue Untersuchung des Fundstücks.

Über die genauen Umstände der weiteren Untersuchung der gefundenen Stature sprachen wir mit der Korrespondentin Cornelia Wegerhoff.