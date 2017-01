Karikaturist Ernst Volland Politische Kunst und genussvoller Verzicht

Moderation: Klaus Pokatzky

Der Maler und Karikaturist Ernst Volland (privat)

Seine Sammlung für komische Fotografie soll die weltweit einzige sein und trägt den Namen "Voller Ernst". Der Künstler Ernst Volland hat einen ausgeprägten Sinn für Satire. Er führt das auf seine sehr gegensätzlichen Eltern zurück, eine strenge Katholikin und einen hochgebildeten Lebemann.

Als Kunststudent in Berlin geriet er mitten hinein in die 68er-Bewegung, schuf politische Plakate, provozierte Skandale, unter anderem mit der Parodie auf eine Jägermeister-Werbung oder einer Plakat-Ausstellung am Berliner Breitscheidplatz.

Ein Markenzeichen sind seine "Eingebrannten Bilder" - berühmte historische Fotos, die er verfremdet, "unscharf" machte. Der 70-Jährige zeichnet auch Kinderbücher, sinniert in dem Buch "Genussvoll verzichten" unter anderem über die Bedeutung von Erdbeeren und hat in "Stories" Episoden aus seinem Leben zu Papier gebracht.

Darüber was eine komische Fotografie ausmacht, warum politische Plakate heute nicht mehr funktionieren und was ihn im Winter an die ligurische Küste zieht, unterhält sich Klaus Pokatzky mit Ernst Volland am Montag in der Sendung "Im Gespräch" ab 9.07 Uhr.