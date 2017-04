Karfreitag Die sieben letzten Worte Jesu

Von Pastoralreferentin Angelika Daiker, Stuttgart

Jesus am Kreuz: eine Darstellung des italienischen Malers Giotto di Bondone (imago/Kyodo News)

Die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz beschäftigen Theologen, Dichter und Komponisten seit jeher. Letzte Worte eines Menschen werden als kostbar empfunden. Die letzten Worte Jesu bringen zentrale Themen auf den Punkt, um die Menschen ein Leben lang ringen.

Der Karfreitag, an dem die Kirche des Sterbens Jesu gedenkt, ist wie das Nadelöhr unseres Glaubens. Ungeheuerlich ist dieses Sterben, grausam, unmenschlich. Es lässt sich eigentlich nur mit dem Blick auf Ostern aushalten. Und doch wird uns der Karfreitag zugemutet, auch als Chance, etwas von unserem Menschsein besser zu verstehen, weil Jesus uns im Leiden so ähnlich geworden ist. Wie aus dem Gesicht geschnitten – so sagt es die Dichterin Eva Zeller.

"Golgatha

Wann

wenn nicht

um die neunte Stunde

als er schrie

sind wir ihm

wie aus dem Gesicht geschnitten.

Nur seinen Schrei

nehmen wir ihm noch ab

und verstärken ihn

in aller Munde."

Seinen Schrei, seine letzten Worte nehmen wir ihm ab, wir können sie uns zu Eigen machen. Ich selbst habe mich dem Geheimnis des Karfreitags mehr angenähert, als ich auf die letzten sieben Worte Jesu, wie die vier Evangelien sie uns überliefern, gestoßen bin und sie intensiv betrachtet habe. Letzte Worte eines Menschen sind für viele Hinterbliebenen kostbar. Die berühmtesten letzten Worte stammen von Jesus. Dass es nicht ein letztes Wort, sondern sieben sind, unterstreicht ihre umfassende Bedeutung. Sie bringen zentrale Themen auf den Punkt, um die wir ein Leben lang ringen und die sich uns im Sterben in einer letzten Dringlichkeit stellen.

Die letzten Worte Jesu haben Großes hervorgebracht – auch musikalisch

Die vier Evangelisten verdichten in diesen letzten Worten das Leben Jesu - jeder aus seiner Sicht. Sie zu betrachten hat in der Frömmigkeitsgeschichte auch musikalisch Großes hervorgebracht.

Für die aufwendigen Karfreitagszeremonien der spanischen Stadt Cádiz hat Joseph Haydn 1786/87 zu den sieben letzten Worten eine Orchesterfassung und ein eigenes Arrangement für Streichquartett komponiert, das ebenfalls 1787 erschien. Ein andalusischer Adliger hatte unter der Pfarrkirche eine unterirdische Grotte für die in Cadiz üblichen Passionsexerzitien errichten lassen. Diese Exerzitien bestanden in Szenen der Passion und den Sieben letzten Worten Jesu. In dieser Sendung hören wir Ausschnitte aus einer Einspielung des Streichquartetts Cuarteto Casals.



Haydn leitete die Motive zu jeder Sonate der sieben Worte aus dem jeweiligen lateinischen Erlöserwort ab. Beim Hören kann man die lateinische Deklamation in den Anfangsmotiven der Sätze quasi mithören. So im ersten Wort:

"Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun."

Pater, Pater dimitte illis, quia nesciunt, quid faciunt.

Eine Bitte für die Spötter unterm Kreuz, für die Mörder, die Befehlsempfänger, die Gleichgültigen, die Skrupellosen, die Schuldigen überall. Das erste der letzten sieben Worte Jesu thematisiert Schuld und Vergebung, das große Lebensthema, das im Sterben für viele Menschen mächtig ist.

Vater, vergib Ihnen – das große Lebensthema "Schuld"

Dass wir schuldig werden, dass andere an uns schuldig werden, begegnet uns in vielen Facetten: von tiefer Verletzung und absichtlichen Kränkungen bis hin zum gleichgültigen Unterlassen der Achtsamkeit und Liebe. Strategien der Verharmlosung und Schuldzuweisung nützen wenig. Unsere Schuld wird nicht kleiner, weil andere auch schuldig werden. So bringt es die Dichterin Christine Busta auf den Punkt.

"DEINE SCHULD WIRD NICHT KLEINER

Weil andere auch schuldig werden an dir.

Schwerer wiegt sie, je tiefer du selber Leiden erfährst.

Nicht Freispruch wird dir gewährt,

nur die bittere Gnade der Einsicht,

auch im Bösen Brüder und Schwestern zu haben."

Am Ende des Lebens erfahren wir, wie schwer es ist, unversöhnt gehen zu müssen.

Manchmal geht es um einen Schritt, der nur im Glauben an eine höhere Instanz, im Glauben an Gott, möglich ist. Was am Kreuz geschehen ist, ist zu furchtbar, als dass ein Mensch es vergeben könnte. Sterbend denen zu verzeihen, die ihn ans Kreuz gebracht haben, das kann nur Gott. Jesus macht sich vor Gott zum Fürsprecher für seine Feinde.

Wir dürfen Gott bitten, dass er vergibt. Wir müssen es nicht immer selber tun. Eine entlastende Sichtweise auf Schuld und Vergebung: Es genügt, Gott darum zu bitten: Vater, vergib du, wenn wir selbst es nicht vermögen. Für Sterbende, die keine Kraft mehr haben, ist diese Möglichkeit ein wunderbarer Trost. Tröstlich wie die Musik von Joseph Haydn.

Am Kreuz sterbend sagt uns Jesus, dass wir immer die Chance haben, unser Leben zu ändern. Auf die Bitte des Schächers, seiner zu gedenken, wenn er in sein Reich kommt, sagt er ihm: "Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein." So berichtet es Lukas. Es ist das zweite der letzten sieben Worte Jesu und ist wie das erste Wort vom Evangelisten Lukas überliefert.

Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein – Ein Anfang im Ende

Jesus verspricht hier einen Anfang, wo das Ende bevorsteht, Vollendung, Paradies, Ankommen, Heimat, Gemeinschaft mit Jesus. "Heute". Eine große Verheißung, die Leben und Tod miteinander versöhnt, weil der Tod als Anfang in Aussicht gestellt wird.

Die Frage, was nach dem Tod sein wird, ist für die meisten Menschen mitten im Leben stehend nicht vorrangig. Bilder vom Paradies gehören trotzdem zu unserem Menschsein, von Kindheit an. Ich kenne wenige Menschen, die sich die Frage nach dem "Danach" nicht gestellt haben. Auch wenn sie es nicht als Gläubige tun.

Die Frage treibt uns um: Was bleibt am Ende von meinem Leben, was kommt danach? Vielleicht ist es auch die Angst, dass es einfach aus sein wird. "Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein…" – darauf hoffen vor allem Menschen, die ihre geliebten Verstorbenen wieder treffen wollen, Lebensgefährten, Eltern, Kinder. Ist es nicht so, dass - wie in dem Schächer am Kreuz - in vielen eine Sehnsucht nach "etwas" schlummert, das weitergeht?

Anders gefragt:

"Wer

sehnt sich nicht danach,

dass er vom Licht

einer anderen Welt berührt wird –

dass es jenseits alles Fassbaren

das Unfassbare,

jenseits alles Machbaren

das nicht Machbare gibt –

nenne es Gott

oder die Kraft, die dir Sinn verleiht

und dich trägt."

(Christa Spilling – Nöker)

Am Sterbebett brauchen viele Menschen die Zusage, dass es jenseits des Todes gut werden kann, dass Schmerzen ein Ende haben und am Ende des Tunnels ein Licht sein wird. Das zweite Wort Jesu gibt diese Zusage; die verrinnende Zeit wird angehalten:

"Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein."

Amen dico tibi: hodie mecum eris in paradiso

Heute noch! Und: Mit mir!

Es ist nicht wichtig, wie dieses Paradies aussieht, wichtig ist die Zusage der Nähe, der Gemeinschaft Jesu! Mit mir! "Fürwahr, ich sag es dir" – so heißt die Sonata, die Joseph Haydn zu diesem zweiten Wort komponiert hat. "Hodie mecum eris in Paradiso."

Siehe, deine Mutter – Die Sorge für die Zurückbleibenden

Was unser Leben ausmacht, sind Beziehungen, in denen wir leben. Mit dem dritten der letzten sieben Worte Jesu geht auch sein Blick zu den Menschen, die ihm nahe sind. Der Evangelist Johannes schreibt: "Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich."

Jesus verweist den Freund an seine Mutter und die Mutter an den Freund. Er tut, was für viele Sterbende wichtig ist: er sorgt dafür, dass es für die, die zurückbleiben, gut werden kann.

Vor allem, wenn jemand jung stirbt, Kinder zurücklässt, ist das Sterben besonders schwer, die Sorge um die, die zurückbleiben, groß. Dann wird vielleicht ein Hader gegen Gott wach. Was ist das für ein Gott, der das zulässt? Das kannst Du, Gott, doch nicht gewollt haben! Dass ein Kind plötzlich ohne Mutter ist! Dass einer seine junge Frau verliert! Dass Eltern ihrem Kind ins Grab schauen! Dass einer im Alter allein sein muss! Das kannst Du, Gott, nicht gewollt haben. Und wer kümmert sich jetzt um die, die zurückbleiben, mit dem Tod des andern weiterleben müssen?

Das Wort, das Jesus zu seiner Mutter und seinem Freund spricht, spricht er in unsere Sehnsucht nach verlässlichen Beziehungen, in unsere Hoffnung, dass die Liebe den Tod überdauert. Und dass die Erinnerung an den Verstorbenen neue Beziehungen stiftet und die Verantwortung füreinander nährt.

"Frau, hier siehe deinen Sohn."

Mulier ecce filius tuus

Wenn Menschen vergeblich um Heilung gebetet haben, dann erfahren sie oder ihre Angehörigen das Sterben oft als große Gottverlassenheit. Auf jeden Fall als tiefe Irritation über Gott, den sie sich anders gedacht hatten. Dann ist es schwer, mit Gott in Verbindung zu bleiben.

Höhepunkt und Wende - Mein Gott, warum hast du mich verlassen?

Ein Glück, wenn der Zweifel Platz in unserem Glauben hat und es möglich ist, Gott auch die Klage zuzumuten. So wie auch Jesus seine Verlassenheit am Kreuz Gott zugemutet hat mit dem Vers aus Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?

Dieses Wort überliefern uns die Evangelisten Markus und Matthäus. Es steht als viertes Wort in der Mitte der sieben, ist so etwas wie ein Höhepunkt und eine Wende. Es drückt aus, dass Jesus Gottes Gegenwart in diesem Augenblick nicht erfährt. Trotzdem ist Gott für ihn das Du, das ansprechbar bleibt, er hinterfragt die Existenz Gottes nicht. Gott ist für Jesus immer noch "mein" Gott, den er anfleht.

Jesus stellt die große Frage nach dem "Warum?". Es gibt keine Antwort auf die Erfahrung der Gottesferne und wir sollten uns hüten, vorschnelle Antworten zu versuchen. Die Frage ist trotzdem wichtig und lässt sich besser aushalten, wenn sie sich als Frage an Gott richtet und zum Gebet wird. Es ist schon viel, wenn wir nicht verstummen, wenn wir uns wie Jesus mit einem klagenden "Warum" an Gott wenden können:

"Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?"

Deus meus, Deus meus, utquid dereliquisti me?

Ganz überraschend ist das fünfte Wort Jesu, in dem er der Not seines Körpers ausgeliefert ist: "Mich dürstet", so steht es im Johannesevangelium.

Mich dürstet – Die körperliche Not

Das kennen wir aus schwerer Krankheit, zurückgeworfen zu sein auf elementare menschliche Bedürfnisse, die schwer stillbar sind. Durst, Schmerz, Übelkeit können unsere ganze Aufmerksamkeit binden, so dass kein Gedanke und kein Gespräch uns noch erreichen. Auch kein Gebet, keine frommen Überlegungen! Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, Unruhe oder Juckreiz sind mächtig und besetzen auch die Seele. Nicht mehr essen und trinken können, lässt den Tod ein Stück näher rücken.

In seiner körperlichen Not kommt Jesus uns sehr nahe. Am Kreuz hängt kein leidensunfähiger Gottessohn, der über allem steht, sondern ein Mensch, der wie viele Schwerkranke und sterbende Menschen ausgeliefert ist an die Nöte seines Körpers:

Mich dürstet. - Sitio!

Das Ende – Es ist vollbracht

Hindurchgegangen durch die Not der Gottesferne und des gequälten Körpers kann Jesus das sechste Wort sagen: Es ist vollbracht. Sein irdisches Leben ist zu Ende, und es ist vollendet.

"Meine Kehle

Hat sich wundgeschrien,

mein Ohr sucht keine Antwort mehr.

Ich lasse mich von Dir, Gott,

an der Hand nehmen,

entdecke den Rest an Leben,

suche meinen Auftrag

kenne noch nicht das Ziel

und hoffe auf ein Ankommen."

(Angelika Daiker)

Das sechste Wort Jesu steht dafür, dass auch einer, der nicht alt und lebenssatt stirbt,

in der Kürze eines Lebens seinen Auftrag vollenden kann. Auch wenn es von außen betrachtet wie ein Fragment, etwas Unvollendetes erscheint. Bei Gott kann das Fragmentarische zu seiner letzten Vollendung kommen.

Das sechste Wort Jesus, das im Johannesevangelium steht, leitet im Unisono aller vier Instrumente die schwermütigste der sieben Sonaten ein.

"Es ist vollbracht."

Consummatum est.

Vater, in deine Hände – Zustimmende Hingabe

Mit dem siebten, dem letzten Wort Jesu "Vater in deine Hände befehle ich meinen Geist" hat er eine Hingabe gefunden, die weiß, dass die Erhöhung in der Annahme des Scheiterns liegt. Das wünschen wir uns: Zustimmen können, wenn uns die Verfügungsgewalt aus der Hand genommen wird. Wir sehnen uns danach, dass Vertrauen möglich ist. Vielen ist das erst im letzten Moment ihres Sterbens möglich, von außen kaum wahrnehmbar. Jesus sagt dieses siebte Wort auch stellvertretend für uns, wenn wir es nicht sagen können Das siebte Wort ist die "Übergabe an das Geheimnis" – so sagte es ein Sterbender im Hospiz. Am Ende ist Schweigen, ist Demut, ist Vertrauen. Die Suche ist am Ziel. Etwas Großes, Heiliges geschieht. Hingabe an Gott, an das Geheimnis des Lebens.

Das letzte Wort ist wie das erste an den Vater gerichtet. Jetzt aber nicht mehr als Bitte für die Menschen, sondern als letztes Sich-Einlassen. Eine Hinwendung von der Erde zum Himmel, vom Menschen zu Gott.

"In deine Hände, Herr, befehle ich meinen Geist."

In Manus tuas, Domine, commendo Spiritum meum.