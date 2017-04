Kann das Liebe sein? Sünde

Von Matthias Hanselmann

Deckenmalerei "Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies" von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle in Rom (picture-alliance / David Ebener)

Umgangssprachlich wird unter "Sünde" meist eine als falsch angesehene Handlung verstanden, ohne dass damit eine theologische Aussage verbunden wäre. In trivialisierter Form begegnet der Begriff beim Verstoß gegen Diätvorschriften ("gegen die Linie sündigen") oder gegen Verkehrsregeln ("Parksünder").

Adam und Eva waren schuld! Einmal verbotenerweise vom Baum der Erkenntnis genascht und schon war sie da, die Ursünde oder auch Erbsünde. Denn wir alle sind Nachkommen Adams und waren damit Sünder - bis Jesus kam, das Opferlamm Gottes, und die Sünden der Welt hinwegnahm.

In der Popmusik wird die Sünde aus vielfältigen Blickwinkeln besungen. Bei den Traveling Wilburys sind es die berühmten "Seven deadly sins", die auch im Film "Sieben" die Hauptrolle spielen, bei Carla Bruni ist Neid eine Sünde (Péché d’envie), Sarah Vaughn singt in Sinner or Saint: "ob du eine Sünder oder ein Heiliger bist, ich werde dich immer lieben!".

Ich treib' die Sünde bis zum Äußersten,

nur um zu sehen, ob's auch Sünde war.

(Christian Friedrich Hebbel)

