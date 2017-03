Kakadus Reisen Zur Leipziger Buchmesse

Moderation: Patricia Pantel

Manga-Figuren mit unterschiedlichen Bein-Kleidern und Schuhen auf der Leipziger Buchmesse 2015 (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Jedes Jahr präsentieren Verlage und Autoren die Neuerscheinungen des Frühjahrs auf der Leipziger Buchmesse. Vier Tage lang heißt es in der ganzen Stadt "Leipzig liest" und Bücherwürmer können probelesen oder eine Lesung ihrer Lieblingsautoren hören.

Doch wenn man genauer hinsieht, ist eine Buchmesse noch viel mehr. Autorinnen und Autoren treffen sich mit Ihren Lektorinnen und Lektoren und reden über zukünftige Bücherprojekte. Illustratorinnen zeigen an den Verlagsständen ihre Bildermappen. Und Buchhändler informieren sich, was sie in ihrer Buchhandlung den Kunden empfehlen können.

Doch warum streifen als Mangafiguren verkleidete Menschen durch die Gänge der Messehallen? Und was passiert eigentlich auf einer Literaturparty? Ausreichend Gründe für Kakadu, nach Leipzig zu reisen und sich auf der Buchmesse intensiv umzusehen.