Kakadus Reisen 500 Jahre in die Vergangenheit - Luther 1517 in Wittenberg

Moderation: Tim Wiese

Das 360-Grad-Panorama von Yadegar Asisi in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) vor einem Motiv mit Martin Luther an der Schlosskirche. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt )

Das Panoramaprojekt Luther 1517 widmet sich den Zuständen und Ereignissen in Wittenberg vor 500 Jahren, als Martin Luther seine 95 Thesen zur Reform der (katholischen) Kirche veröffentlichte.

Wir besuchen das 360-Grad-Panorama in der Altstadt von Wittenberg, für das eine eigene Rotunde errichtet worden ist, in der man das prächtige, etwa 15 mal 75 Meter große Werk sehen kann. Das Weltereignis zum Gedenken an die Reformation, das sich in diesem Jahr zum 500sten Mal jährt, und die Lutherstadt Wittenberg sind hier zum Greifen nahe. Seit 2003 baut Yadegar Asisi die größten Panoramen der Welt und lässt durch den dreidimensionalen Effekt die Besucher in andere Zeiten und andere Welten eintauchen.