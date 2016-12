Junge Menschen in Marokko Lost in Casablanca

Von Elisabeth Lehmann

Der Marokkaner Abdeslam hatte es bis nach Frankfurt am Main geschafft. Nun ist er wieder zurück in Sidi Moumen, ein Stadtteil von Casablanca. (Deutschlandradio / Elisabeth Lehmann)

Köln ist seit der Silvesternacht vor einem Jahr Synonym für sexuelle Belästigung und Übergriffe auf Frauen. Einige der damals Festgenommenen stammen aus Casablanca. Die Metropole in Marokko ist eigentlich eine reiche Stadt, doch das kommt nur wenigen zugute.

Freitag, kurz nach 19 Uhr. Im Kulturzentrum von Sidi Moumen lernen Hunderte Kinder und Jugendliche Mathe, Physik, Englisch, Gesang – obwohl sie schon einen ganzen Schultag hinter sich haben.



Wären sie nicht hier, würden sie wohl auf der Straße rumhängen, denn viel gibt es nicht zu tun in Sidi Moumen, einem Moloch am Rande Casablancas.



Viele hier träumen von Deutschland, erzählt Boubker Mazoz, der Gründer des Zentrums. Doch in Deutschland sind Marokkaner seit der Kölner Silvesternacht nicht mehr willkommen, weiß er. Viele derjenigen, die vor einem Jahr am Hauptbahnhof waren, kamen aus Casablanca.

"Sie haben sich geärgert über diese Leute"

"Die Reaktion der Menschen hier? Sie haben sich einfach nur geschämt für das, was passiert ist. Sie haben sich geärgert über diese Leute. Einige der jungen Menschen hier haben ihren Plan, nach Europa zu gehen, verworfen. Denn sie haben sich gesagt: 'Nein, wenn ich die schlechten Menschen, die ich hinter mir lassen will, dort wiedertreffe, dann bleibe ich lieber hier.'"

Trotzdem habe es im Herbst 2015 einen regelrechten Exodus in Sidi Moumen gegeben, erzählt Mazoz. Die Jungs hätten die Bilder der offenen Grenzen gesehen und sich auf den Weg gemacht – mit einer Strategie.

Boubker Mazoz in seinem Kulturzentrum von Sidi Moumen in Casablanca. (Deutschlandradio / Elisabeth Lehmann)

"Zuerst lernen sie den syrischen Dialekt und viel über das Land. Wir hatten zu der Zeit einen Witz: Wenn die Jungs von der türkischen Polizei verhaftet werden, werden sie gefragt, woher kommst du? – Aus Marokko. – Und was machst du hier? – Ich bin syrischer Flüchtling."



Der Weg nach Europa ist oft die einzige Chance für die Jugendlichen in Sidi Moumen. Eigentlich angelegt als Müllkippe leben heute geschätzt 500.000 Menschen hier. Die meisten in Sozialwohnungen, viele können sich noch nicht einmal das leisten. Sie hausen in Wellblechhütten ohne Strom und Wasser. Der Boden ist schlammig, Esel fressen schimmliges Brot, dazwischen spielen Kinder.

Ein Geschenk aus den USA

Hier hat Mazoz vor zehn Jahren sein Kulturzentrum eröffnet. Ein schlichter Bau mit zwei Etagen, die Räume sind bunt gestrichen, es gibt ein Computerzimmer und eine Bibliothek. Auf dem Hof steht ein ausrangierter gelber Schulbus. Ein Geschenk aus den USA. Mazoz begrüßt die beiden Jungs, die im Bus sitzen und mit ihren Handys spielen.