Julia Samoilowa Ukraine verbietet russischer ESC-Kandidatin Einreise

Von Florian Kellermann

Die im Rollstuhl sitzende Sängerin Julia Samoilowa - hier bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele 2014 in Sotschi (Russland). (dpa picture-alliance/AP Ekaterina Lyzlova)

Der ukrainische Geheimdienst hat der russischen ESC-Teilnehmerin Julia Samoilowa die Einreise verboten. Dadurch kann die Sängerin im Rollstuhl voraussichtlich nicht beim Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in Kiew auftreten. Die Sperre wird mit ihrem Auftritt auf der Krim begründet.

Die Ukraine bleibt hart: Drei Jahre lang darf die russische Sängerin Julia Samoilowa nicht in die Ukraine einreisen. Diese Entscheidung teilte der Leiter des Geheimdienst SBU mit, Wasil Hrymzak:

"Die Sache ist eindeutig: Das Gesetz ist für alle gleich. An diesen Grundsatz müssen wir uns halten, wenn wir uns zu einem westlichen Staat entwickeln wollen."

Damit kann die 27-Jährige nicht am Finale des Eurovision Song Contests teilnehmen. Die Ukraine hatte es als Provokation empfunden, dass Russland Julia Samoilowa ins Rennen schicken will, die zuvor auf der Krim aufgetreten war. Aus ukrainischer Sicht ist es illegal, von Russland aus auf die Halbinsel Krim zu reisen. Zudem hatte Samoilowa ihren Auftritt dort im Internet dokumentiert. Auch die Tatsache, dass Samoilowa an den Rollstuhl gefesselt ist, ist aus ukrainischer Sicht Teil der Provokation. So stehe die Ukraine nun als herzlos da. Artur Herasimow, Abgeordneter der Partei von Präsident Petro Poroschenko:

"Die Eurovision ist ein Wettbewerb, der die Nationen vereinen sollte: Und sogar diesen Anlass nutzt Russland für Provokationen."

Ist Ukraine in eine Falle geraten?

Allerdings gibt es auch viele andere Stimmen in der Ukraine. Mit dem Einreise-Verbot sei die Ukraine in die Falle getreten, die ihr Moskau gestellt habe, meint die Sängerin Oksana Bilozir:

"Ich finde, Julia Samoilowa hätte nach Kiew kommen sollen. Das ist ein internationaler Wettbewerb, kein ukrainischer. Außerdem sind wir doch ein zivilisierter Staat, der sich nicht auf das Niveau von Provokationen herablassen sollte."

In Russland indes wird Julia Samoilowa als neuer Star gefeiert. Ihre Kollegen verteidigten ihre Teilnahme am Wettbewerb, so die Sängerin Angelika Agurbasch:

"Sie ist ein tolles Mädchen, sie hat so viel Energie. Sie ist so offen und warmherzig. Außerdem singt sie sehr gut, deshalb sollte man hier keine politischen Gründe hinter der Entscheidung suchen."

Auch Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow erklärte, dass von einer Provokation nicht die Rede sein könne. Das erste Programm des staatlichen russischen Fernsehens strahlte vor wenigen Tagen eine große Show über die Sängerin aus. Ihr Lied "Flame is burning" wurde zum wiederholten Mal gespielt, und der Moderator betonte, wie wichtig ihr Auftritt in Kiew für alle Gehbehinderten sei.

Auch Rollstuhlfahrer könnten also ihren Traum erfüllen, sagte er. Den Traum von Julia Samoilowa jedoch habe nun der ukrainische Gehiemdienst SBU zerstört, titeln bereits schon russische Internet-Portale. Die Ukraine sei ein unmenschliches Land geworden, kommentierte die russische Sängerin Natalia Karaljowa.

Unklar ist, ob Russland nun einen anderen Interpreten aussuchen - oder auf die Teilnahme am Wettbewerb verzichten wird.