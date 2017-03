Jockeys und ihr Knochenjob Hungern, Schwitzen, schwere Stürze - alles für den Sieg

Von Jesko zu Dohna

Jockeys geben alles - hier bei einen Pferderennen in Hoppegarten bei Berlin. (picture alliance/dpa/Bernd Settnik)

Für ein paar Minuten Ruhm setzen die "leichten Männer" viel aufs Spiel und riskieren dabei nicht nur ihre Gesundheit: Dennoch bleiben viele Jockeys der Rennbahn ein Leben lang treu. Die Rennen sind wie eine Droge.

Anfang Juni 2016 war der deutsche Jockey Frederik Tylicki noch ganz oben auf. Ende Oktober dann der Schock. In einem Flachrennen auf der Galopprennbahn im englischen Kempton Park stürzte der 31-Jährige in einem Unfall mit vier Pferden dann so schwer, dass er seitdem querschnittsgelähmt ist. Tylicki ist nur eine Beispiel unter vielen. Und nicht nur schwere Stürze wie diese gehören zum Geschäft: Schon bevor es überhaupt in die Startboxen geht, riskieren die Männer viel. Die Rennen sind für sie wie eine Droge.

Trainer John Hillis gibt vor dem Rennen letzte Anweisungen. (Deutschlandradio / Jesko zu Dohna)

Adrenalin sorgt für die Kraft

Sie reiben sich mit Babyöl ein, dann hocken sie in der engen Sauna und schwitzen die letzten Kilos ab. Zweimal 15 Minuten. Schließlich ist es geschafft. 54 Kilo zeigt die Waage in der Jockeystube. Allein Adrenalin muss im Rennen für die Kraft sorgen, die es braucht, um die 500 Kilogramm schweren Vollblüter ins Ziel zu reiten, am besten als Sieger.

Für das heutige "Nachspiel" hat Jesko Dohna drei Jockeys über Wochen im Alltag und auf der Rennbahn begleitet.

Die Jockeystube in München-Riem vor dem Rennen (Deutschlandradio / Jesko zu Dohna)

Ein Jockey erschöpft in der Jockeystube. Rechts: Roy van Eck. (Deutschlandradio / Jesko zu Dohna)