Jochen Schmidt Messemännchen in Leipzig

Der Berliner Autor Jochen Schmidt beschreibt Tag für Tag, was ihm in Leipzig auf und jenseits der Buchmesse begegnet. Heute: interessanter Müll am Völkerschlachtdenkmal, das letzte Buch der DDR, der Spielplatzelefant, der Zauber-Peter und die rätselhafte D-Mark-Kneipe.

Tag 1: Vor der Messe

Zur Leipziger Buchmesse fahre ich immer gerne, von Berlin aus kann man ja praktisch laufen, das Gelände der Neuen Messe liegt ungefähr in der Mitte. Ich nehme mir jedes Jahr vor, einmal ins Museum für Druckkunst zu gehen oder auch nur in Auerbachs Keller, aber bisher wurde bei ungefähr zehn Messen nichts daraus, weil ich in der Freizeit meistens vor Entkräftung auf dem Hotelbett in Agonie versinke.

Obwohl ich, wenn ich darüber nachdenke, im Lauf der Jahre dann doch einiges von Leipzig mitbekommen habe. Ich war immerhin schon einmal auf dem Völkerschlachtdenkmal, wo es in der Ausstellung ein Brötchen aus der Zeit der napoleonischen Kriege zu sehen gibt (das wahrscheinlich immer noch besser schmeckt als die Brötchen von heute) und interessanten Müll, mit dem beim Bau des Denkmals das Gelände aufgeschüttet worden ist. Man macht wahrscheinlich etwas falsch, wenn man in Museen unsere schönsten Gegenstände aufbewahrt, man sollte auch etwas Müll einlagern, der wird unsere Nachkommen vielleicht viel mehr interessieren.

Ich habe in Probstheida nach den Resten der ehemaligen Iskra-Gedenkstätte gesucht, einer Druckerei, wo 1900 die "Iskra", der Vorläufer der "Prawda", gedruckt worden sein soll.

Auf dem Weg vom Bahnhof zum Hotel bleibe ich immer in dieser Gasse mit den vielen Antiquariaten hängen und suche nach alten Kinderbüchern.

Vor einem Jahr habe ich gezögert, ob ich das in einer Vitrine ausgestellte letzte Buch der DDR kaufen sollte, vom großen Hans Ticha gestaltet. Es ist am 2. Oktober 1990 um 23:59 Uhr gedruckt worden, eine gute Geschäftsidee!

Ich habe beim Joggen im Rosental, einem großen Park in Zoonähe, einen wunderschönen alten Spielplatzelefanten entdeckt, auf einem vom Holzkünstler Reinhard Rösler gestalteten Holz-Spielplatz, der im letzten Jahr renoviert worden ist.

Ich bin wie ein Ethnologe nach Leipzig-Grünau gefahren, um die Ästhetik der privaten Plattenbau-Balkongestaltung zu studieren.

Und beim Spazieren habe ich in Leipzig schon zwei alte Interflug-Iljuschins an der Straße stehen sehen. Eine diente als Terrasse für eine Bowling-Bahn.

Ich habe einmal in einem Hotel zusammen mit 200 Mitarbeitern von Auto-Teile-Unger gewohnt, alles Männern, die nach einem Schulungsvortrag gleichzeitig am Fahrstuhl anstanden.

Ich habe bei der Langen Lesenacht in der Moritzbastei im Backstage-Bereich aus Langeweile Dutzende an die Wand gekritzelte männliche Genitalien fotografiert.

Ich habe vor dem Ring-Café mit seinem großartigen 50er-Jahre-Interieur auf dem Rand eines Beton-Blumenkastens auf den Zehenspitzen gestanden, um durchs Fenster einen Blick auf den Zauber-Peter zu erhaschen, der dort eine Lesung hatte, ein Mann, der im Kinderprogramm des DDR-Fernsehens so präsent war wie im Westen Oskar der Schnellzeichner.

Bei meinen vergangenen Messen hatte ich meistens kaum Termine, deshalb hatte ich manchmal ein Keyboard dabei, um auf dem Hotelzimmer Klavier zu üben. Das war eigentlich ganz schön. Aber diesmal gibt es ziemlich viel zu tun. Es geht wahrscheinlich aufwärts. Ich habe mir deshalb vorgenommen, gesund zu bleiben, und antibakterielles Handgel besorgt. Das habe ich mir auf Lesereise von David Wagner abgeguckt.

Vielleicht bleibt trotzdem die Zeit, um das Rätsel dieser Kneipe in Bahnhofsnähe zu lüften. Vermutlich werde ich dort aber keine Boulette essen.

Jochen Schmidt wurde 1970 in Berlin-Friedrichshain geboren und war 1999 Mitbegründer der Lesebühne "Chaussee der Enthusiasten". Zu seinen zahlreichen Werken zählen Romane ("Müller haut uns raus", "Schneckenmühle"), Erzählungen ("Triumphgemüse") und Reiseliteratur (u. a. die "Gebrauchsanweisung für Ostdeutschland"). Sein jüngstes Buch, der Roman "Zuckersand" ist im Verlag C.H. Beck erschienen.