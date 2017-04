Jazz-Sängerin Lisa Bassenge Inspiration aus dem Tal der Gegenkultur

Moderation: Martin Böttcher

Hat ein Album mit "Canyon Songs" gemacht: Die Berliner Jazz-Sängerin Lisa Bassenge (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Der Laurel Canyon ist eine Wohngegend in Los Angeles. Hier blühte die kalifornische Gegenkultur der 60er und 70er Jahre - noch heute nehmen kreative Geister auf das Tal Bezug und feiern es in Filmen, Büchern und Songs.

In der Tonart am Vormittag haben wir heute das neue Album von Karen Elson vorgestellt, Topmodel, Ex-Frau von Jack White und – bislang viel zu selten – als Sängerin und Gitarristin im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Auf "Double Roses" geht es um verflossene Liebschaften und um die besondere Musiktradition des Laurel Canyon. Mit dem Album "Canyon Songs" hatte Lisa Bassenge schon im Herbst 2015 an die legendären Werke aus der kalifornischen Gegenkultur der 60er und 70er Jahre angeknüpft.

Deswegen haben wir die Berliner Jazzsängerin um ein Interview gebeten - und sprechen mit ihr in der Tonart am Nachmittag um 15.30 Uhr.