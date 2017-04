Jack Nicholson wird 80 Die Legende mit dem Haifischgrinsen

Von Eberhard Nembach

Jack Nicholson in "Einer flog über das Kuckucksnest": Für die Hauptrolle erhielt er seinen ersten Oscar. ( imago/United Archives)

Mit diabolischen Grimassen hat Jack Nicholson sich längst auf den Hollywood-Olymp gespielt: zwölf Oscar-Nominierungen und drei Oscars nennt er sein. Den ersten erhielt er 1976 für seine Hauptrolle in "Einer flog über das Kuckucksnest". Heute feiert er seinen 80. Geburtstag.

Da ist dieses Lächeln, bei dem er die Zähne zeigt wie ein Haifisch. Das Foto aus dem Horror-Klassiker "The Shining" ist eine Poster-Ikone. Nicholson spielt in Stanley Kubricks Adaption des Stephen-King-Romans einen durchgedrehten Schriftsteller, der mit der Axt die Tür einschlägt und seine eigene Familie bedroht. Die diabolischen Augenbrauen unterstützen Nicholsons unheimliche Mimik. Das ist seit Jahrzehnten sein Markenzeichen, das Gesicht als teuflische Grimasse, das ist auch in Tim Burtons Batman-Verfilmung zu sehen, wo Nicholson den Horrorclown "The Joker" spielt.

"Jack ist ein sehr intuitiver Schauspieler", hat Tim Burton über ihn gesagt. "Er fühlt sich in seine Rolle ein, schon lange bevor die Dreharbeiten beginnen."

Als Bürobote begann seine Karriere

Dass er nicht nur überzeichnete Schurken spielen kann, hat Nicholson in fortgeschrittenem Alter noch einmal beispielhaft gezeigt: 2001, in der Rentner-Komödie "About Schmidt" spielt er sehr sensibel und zurückgenommen einen einsamen, alternden Spießer. "Ich habe immer Spaß bei meiner Arbeit", hat Nicholson 2010 gesagt, als er in die Hall of Fame seines Heimatstaates New Jersey aufgenommen wurde.

Jack Nicholson wuchs in kleinen Verhältnissen unter Frauen in New Jersey auf. Erst spät hat er erfahren, dass die Frau, die er für seine ältere Schwester gehalten hatte, in Wirklichkeit seine Mutter war. Noch als Teenager ging er nach Hollywood. Ins Filmgeschäft stieg Nicholson aber zunächst als Bürobote ein. "Ich wollte den Stars nahe sein und sehen, wie sie Filme machen. So habe ich das zweieinhalb Jahre gemacht", erzählt er. Es hat sich gelohnt: Nicholson stand schon mit Anfang 20 vor der Kamera, gut zehn Jahre später war er ein Weltstar. Jack Nicholsons Durchbruch war "Easy Rider" 1969.

Ein wildes Privatleben

Wild war lange auch das Privatleben des Frauenschwarms Jack Nicholson. Er hat fünf Kinder von vier Frauen, zahlreiche Affären, aber vielleicht nur eine große Liebe – Anjelica Huston, mit der er 17 Jahre lang eine sehr wechselhafte Beziehung hatte. Nach außen schottet Jack Nicholson sich schon lange ab, gibt so gut wie keine Interviews. Journalisten, die es trotzdem versuchen, bekommen es schon mal mit seinen handgreiflichen Bodyguards zu tun. "Ich bin ein lustiger Mensch", sagt Nicholson über sich selbst, er liebe es, Spaß zu haben. Inzwischen lebt Nicholson aber ziemlich zurückgezogen. Seit den 70e- Jahren hat er ein Haus in Los Angeles.

Er hat so ziemlich alle wichtigen Auszeichnungen bekommen, darunter allein drei Oscars, den ersten schon 1976, als bester Schauspieler in "Einer flog über das Kuckucksnest". Selten wagt er sich aus seiner Welt heraus – 2008 hat er im Präsidentschaft-Vorwahlkampf an einem Werbevideo mitgewirkt – für Hillary Clinton.