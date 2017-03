Es war ein Eklat auf der Whitney Biennale in New York: Dana Schutz hatte den Kopf eines von Weißen ermordeten Schwarzen gemalt. Daraufhin wurde der US-Künstlerin vorgeworfen, sie habe nur reinen Kommerz im Sinn gehabt. Kunstkritiker Carsten Probst verteidigt Schutz. Mehr

The Millionaires Club - so war das diesjährige Comics & Graphics Festival in Leipzig betitelt. Finden konnten Besucher beispielsweise Comics in Kleinstauflagen, Daumenkinos, Rolex-Uhren aus Pappe - oder selbstgebaute Tätowiermaschinen für den Knast.Mehr