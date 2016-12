Institut für Tiergesundheit Der tägliche Kampf gegen die Vogelgrippe

Thomas Mettenleiter im Gespräch mit Anke Schaefer

Einer toten Gans wird eine Probe entnommen, um den Verdacht auf eine Infektion mit dem H5N8-Virus zu überprüfen. (picture alliance /dpa /Ina Fassbender)

Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit hat derzeit vor allem mit der Vogelgrippe zu tun. Der Erreger, sagt Institutspräsident Thomas Mettenleiter, ist hochaggressiv und unterscheidet sich deutlich von dem vor zwei Jahren.

In Niedersachsens Geflügelställen breitet sich die Vogelgrippe weiter aus. Mehrere Mal hat sich der Verdacht auf den Vogelgrippe-Erreger H5N8 in den letzten Tagen bestätigt. Zehntausende Puten wurden über die Weihnachtstage vorsorglich getötet. Für Menschen ist das derzeit kursierende Virus nach allgemeiner Einschätzung ungefährlich.

In Zeiten wie diesen ist das Friedrich-Loeffler-Institut − das ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit − alarmiert. Es ist grundsätzlich für die Gesundheit und das Wohlbefinden landwirtschaftlicher Nutztiere und den Schutz des Menschen vor zwischen Tier und Mensch übertragbaren Infektionen zuständig.

H5N8 wurde durch Zugvögel eingeschleppt

Der Erreger, der derzeit grassiert, unterscheidet sich nach Angaben des Institutspräsidenten Thomas Mettenleiter genetisch und biologisch deutlich von dem, der die Republik noch vor zwei Jahren beschäftigte. H5N8 sei unter anderem deutlich gefährlicher für Wasservögel wie Enten und Gänse als sein Vorgänger, sagte Mettenleiter im Deutschlandradio Kultur.

Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts (picture alliance / ZB)

Der Erreger ist seiner Ansicht nach durch Zugvögel aus Russland eingeschleppt worden, und nicht durch hochgezüchtete Nutztiere, wie auch hier und da gemutmaßt wird. Der Virus sei so hochaggressiv, dass infizierte Tiere einen Transport gar nicht überstehen würden.

Durch die Funde von russischen Forschern hätte zudem klare genetische Abstammungslinien bestimmt werden können, sagte Mettenleiter. Das Virus, das im Sommer in der russisch-mongolischen Grenzregion gefunden wurde, sei dem, das jetzt in Europa grassiere, sehr ähnlich. (ahe)

