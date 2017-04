Insekten Tropische Mücken kommen über die Autobahn A 5

Norbert Becker im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Hübsch und gefährlich - und vielleicht bald auch in Deutschland verbreitet: die Asiatische Tigermücke (Aedes albopicts). (picture alliance / dpa / James Gathany/CDC)

Asiatische Tigermücken breiten sich in Europa aus. Normalerweise machen nur Fernreisende unangenehme Erfahrungen damit. Die Insekten können gefährliche Krankheiten wie Malaria übertragen. Insektenforscher Norbert Becker erklärt, wie man die Invasion bekämpfen kann.

Bei österlich-frischen Temperaturen denkt hierzulande noch niemand an Mücken – schon gar nicht an deren tropische Vertreter. Doch gerade die könnten sich schon bald auch vermehrt in Europa breitmachen. In Südeuropa sind die Asiatische Tigermücke und die Asiatische Buschmücke – beide Überträgerinnen unter anderem von Malaria, Dengue und Zika – auf dem Vormarsch, und eine Ausbreitung hin nach Deutschland ist ebenfalls denkbar. Das haben Wissenschaftler vom "Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum" errechnet.

Der Insektenforscher Norbert Becker, Professor an der Uni Heidelberg und wissenschaftlicher Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, sagt: In den zurückliegenden 40 Jahren hätten sich fünf neue, bis dahin nicht in Europa heimische Mückenarten auf dem Kontinent gezeigt. "Transporteure" sind der Klimawandel – und Touristen, die Mücken und Mückeneier im Gepäck mit sich führen.

Larven der Asiatischen Tigermücke können Gelbfieber (Dengue) übertragen (picture alliance / dpa / Ahmad Yusni)

Souvenir deutscher Touristen aus Italien

"Die Asiatische Tigermücke hat sich seit 1990 insbesondere in Italien sehr breit gemacht. Wurde dann mit dem Personenverkehr entlang der mediterranen Küste verbreitet – Frankreich, Spanien, Kroatien… Die Deutschen, die machen ja sehr gerne Urlaub im mediterranen Raum. Und damals war die Überlegung, dass sie auch zusammen mit den Touristen nach Deutschland kommen, über die A 5 beispielsweise."

Tatsächlich seien damals Eier dieser Mücke in einer speziell präparierten Falle nördlich von Weil am Rhein entdeckt worden. Und gebe es in Deutschland lange, heiße Sommer, könnten mehrere Generationen dieser Mücken heranwachsen, was die Population enorm erhöhe.

Verschiedene Institute, darunter auch das Bernhard Nocht Institut für Tropenmedizin in Hamburg, hätten bereits ein Frühwarnsystem entwickelt. Zudem arbeiteten er und verschiedene andere Forscher an der Bekämpfung einer starken Ausbreitung der Mücken. Diese seien im Übrigen mit ihrer typischen schwarz-weißen Musterung ausgesprochen hübsche Tieren.

Sterilisation der Männchen

Eine Methode besteht beispielsweise darin, männliche Mückenlarven zu sterilisieren. Ein aufwendige, aber recht wirksame Methode. Eine andere Methode, die Becker mit seinen Kollegen entwickelt hat, heißt BDI - das steht für die biologische Bekämpfung mit Bakterien, durch die Larven gezielt abgetötet werden, um die Population kleinzuhalten.

Becker sagte weiter: Auch die Bevölkerung sei aufgerufen, möglichst alle potenziellen Brutstellen für Mückenlarven zu beseitigen – etwa offene Regentonnen oder andere Wasserbehälter im Freien, die optimale Bedingungen für die Eiablage böten.