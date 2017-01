Innovationsagentur Dark Horse Arbeitszeitmodell im Kloster abgeschaut

Von Inga Höltmann

Das Gründungsteam von Dark Horse (Foto: Thomas Schermer)

Als die 30 Gründer ihre Innovationsagentur Dark Horse vor sieben Jahren aus der Taufe hoben, erfanden sie ein geradezu revolutionäres Modell, sich und ihre Arbeitszeit zu organisieren. Inspiration fanden sie dabei bei einer Institution, die auf den ersten Blick nicht besonders nahe liegt: Das Kloster.

Gleich 30 Gründer hat die Innovationsagentur Dark Horse. Als sie vor sieben Jahren zusammen gründeten, ersannen sie gemeinsam ein geradezu revolutionäres Modell, ihre Arbeitszeit organisieren: Jeder von ihnen ist frei in der Entscheidung, wie viel er oder sie arbeiten möchte. Inspiration fanden sie dabei in Klöstern.

In dieser Folge des New-Work-Podcasts erzählt Gründer Jeong Hong Oh, wie sie darauf gekommen sind und warum das so gut funktioniert, dass auch nach sieben Jahren noch alle 30 Gründer an Bord sind.