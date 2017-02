Kulturnachrichten

Donnerstag, 2. Februar 2017

Im Iran geborene Schauspielerin will zu Oscars reisen Bahar Pars trotzt Trumps Einreise-Dekret Die im Iran geborene schwedische Schauspielerin Bahar Pars will trotz des von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbots zur Oscar-Gala in die USA reisen. Dazu habe sie sich trotz der Verwirrung um das Verbot gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Rolf Lassgård entschlossen, sagte Pars. Ihr Film "Ein Mann namens Ove" ist für den Oscar als bester ausländischer Film nominiert Die 37-jährige Pars wurde 1995 schwedische Staatsbürgerin. Sie verfügt aber auch über einen iranischen Pass. Zu der Preisverleihung am 26. Februar nach Los Angeles zu reisen werde einen großen Effekt haben. "Dort zusammenzustehen und Hände zu halten ist eine Erklärung für sich", sagte Pars. Trump hatte vergangenen Freitag einen Erlass unterzeichnet, der Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern die Einreise verbietet. Pars' Geburtsland Iran zählt zu diesen sieben Staaten.

Peter Simonischek mit «Toni Erdmann» im Glück Schauspieler bekommt Preis als bester Hauptdarsteller Peter Simonischek hat für seine Leistung in der deutschen Oscarhoffnung "Toni Erdmann" den Österreichischen Filmpreis erhalten. "Nichts ist schöner und schwieriger, als zu Hause anerkannt zu werden", sagte der 70 Jährige am Mittwochabend bei der Verleihung im Wiener Rathaus. Er erinnerte an seine Rückkehr Richtung Österreich im Jahr 1999 nach langer Tätigkeit in Deutschland: "Vielleicht ist das heute so etwas wie ein weiteres Ankommen." Der deutsche Film "Toni Erdmann" ist auch für einen Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert.

Thielemann will Engagement in Dresden fortsetzen Dirigent will Chef der Sächsischen Staatskapelle bleiben Das stellte der 57-Jährige in einem Interview der «Dresdner Morgenpost» klar. "Ich passe gut zum Orchester, das Orchester passt gut zu mir. Das war mir von Anfang an klar", sagte der Musiker. Er habe Angebote von anderen Orchestern bekommen, die er alle abgelehnt habe. Er wisse, was er in Dresden habe. Wo sonst könne er Chefdirigent sein und in der Oper dirigieren. Im deutschsprachigen Raum sei seine Position die tollste, die es gebe. Thielemann, der noch bis Mitte 2019 in Dresden unter Vertrag steht, widersprach Darstellungen, wonach die neuen Vertragsverhandlungen ins Stocken geraten seien. In der laufenden Spielzeit solle die Entscheidung herbeigeführt werden, das sei von Beginn an die Vereinbarung gewesen, sagte er.

Carsten Brosda neuer Kultursenator in Hamburg Bürgerschaft bestätigt SPD-Politiker mit klarer Mehrheit Der bisherige Kulturstaatsrat Carsten Brosda ist offiziell Nachfolger der im Oktober 2016 gestorbenen Hamburger Kultursenatorin Barbara Kisseler. Die Bürgerschaft bestätigte den Personalvorschlag von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) mit großer Mehrheit. Von 118 Abgeordneten stimmten 78 für Brosda. Gegen den 1974 in Gelsenkirchen geborenen Politiker votierten bei einer Enthaltung 31 Parlamentarier. Brosda hatte die Kulturbehörde bereits in den vergangenen Monaten gemeinsam mit Finanzsenator Peter Tschentscher geführt. Sein Amt als Kulturstaatsrat übernimmt die frühere Justizsenatorin Jana Schiedek.