Illustrator Axel Scheffler über den Brexit "Wütend und enttäuscht"

Axel Scheffler im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Axel Scheffler (*1957 in Hamburg) wurde vor allem mit seinen Illustrationen zum Kinderbuch "Der Grüffelo" bekannt, gemeinsam mit Autorin Julia Donaldson. Das Buch wurde ein Weltbestseller. (Deutschlandradio / Margarete Hucht)

Seit 35 Jahren lebt der deutsche Illustrator Axel Scheffler ("Der Grüffelo") mit seiner Familie in Großbritannien. Jetzt, da es mit dem Brexit Ernst wird, fühlt er sich unsicher: Wird er bleiben können? Von seinem Gastland ist Scheffler enttäuscht.

Eigentlich lebt Axel Scheffler, wie er sagt, in einer Blase: London habe gegen den Brexit gestimmt - und sein Stadtteil, vermutet er, zu siebzig Prozent. Dennoch habe er das Gefühl, "als würde einem der Teppich unter den Füßen weggezogen":

"Ab heute sind wir nämlich - wie sie hier sagen: 'bargaining chips' in den Verhandlungen, also eine Art Spielgeld in den Verhandlungen, das eingesetzt wird - und unsere Sicherheit, hierbleiben zu können, ist weg von einem Tag auf den anderen."

"Wohin sollen wir eigentlich?"

Als EU-Bürger hätten er und seine französische Partnerin bisher das Recht gehabt, in Großbritannien leben zu können. Das stehe nun "in den Sternen". In den 35 Jahren hätten sie in dem Land ihr Leben aufgebaut und sich auch in die britische Gesellschaft eingebracht: "Das ist wirklich ein sehr unangenehmes, trauriges Gefühl, ich bin sehr wütend darüber und enttäuscht von meinem Gastland." Mehr und mehr -"eigentlich jeden Tag" - denke er an Umzug, so Scheffler: "Es kommen einem die Momente, wo man nachts wachliegt und denkt: Wann machen wir den Schritt und wohin sollen wir eigentlich?"

Eine Hoffnung hat der Künstler: Wenn die "leave voter" in ihrem Geldbeutel die Auswirkungen des Brexit spürten, werde es vielleicht ein zweites Referendum geben.