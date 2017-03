Ian Buruma: "Ihr gelobtes Land" Nazideutschland hassen - aber nicht die Deutschen

Moderation: Dieter Kassel

Der niederländisch-britische Journalist, Autor und Dozent Ian Buruma (Imago/ ZUMA Press)

Der Journalist und Autor Ian Buruma hat ein Buch über seine Großeltern geschrieben, die als Kinder deutsch-jüdischer Eltern in England aufwuchsen. Buruma erzählt, wie es ihnen gelang, Nazideutschland abzulehnen, ohne ihre europäische Identität zu verleugnen.

Was ist eine nationale Identität, wie nimmt man sie als Individuum an? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der niederländisch-britische Journalist, Autor und Dozent Ian Buruma in seinem neuesten Buch auf sehr persönliche und familiäre Art und Weise.

In "Gelobtes Land" erzählt er die Geschichte seiner Großeltern, Winifred und Bernhard Schlesinger, die beide als Kinder deutsch-jüdischer Eltern in England aufwuchsen und sich erfolgreich bemühten, britischer zu sein als die meisten Briten.

Zugleich hatten sie aber auch eine europäische Identität - und liebten Wagner. Die Nazi-Gräuel hielten sie nicht davon ab, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Bayreuth zu fahren.

Weihnachten 1945 mit deutschen Kriegsgefangenen

Seine Großeltern hätten Anfang der 1940er Jahre Nazideutschland sicherlich als Land gehasst, sagte Buruma im Deutschlandradio Kultur - aber diesen Hass niemals "auf die persönliche Ebene ausgedehnt". Weihnachten 1945 luden sie zwei deutsche Kriegsgefangene aus einem Lager ein, mit ihnen zu feiern. Seine Großeltern hätten sich auf ihrem Weg zu überzeugten Europäern nicht vom Zweiten Weltkrieg abbringen lassen, so der Autor.

Buruma selbst wurde 1951 in Den Haag als Sohn eines niederländischen Vaters und einer britischen Mutter geboren. Er ist in Holland aufgewachsen, lebt zur Zeit in New York und hat viel Zeit in Ost-Asien verbracht, vor allem in Japan. Er hat jede Menge Bücher geschrieben: Als Autor hat er sich vor allem mit Asien, dem Zweiten Weltkrieg und den Niederlande beschäftigt. (ahe)

Ian Buruma: Ihr gelobtes Land. Die Geschichte meiner Großeltern

Carl Hanser Verlag, München 2017

272 Seiten, 24,00 Euro