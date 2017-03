Hugh Aldersey-Williams: "Flut. Das wilde Leben der Gezeiten"

Warum fällt es Männern so schwer, über ihre Emotionen zu sprechen? "Es war eine große Arbeit, damit anzufangen", sagt der britische Journalist Jack Urwin über seine eigene Entwicklung. In seinem Buch "Boys Don't Cry" untersucht er auch Männlichkeitsideale im Militär und im Terrorismus. Mehr

Kaum ein Land in der Welt hadert so mit seiner Identität wie Deutschland, meint Dieter Borchmeyer. In seinem Buch geht der Autor dem Deutschsein auf den Grund. Es gibt interessante Entdeckungen zu machen, leider aber spielt Alltagskultur kaum eine Rolle in dem Buch.Mehr