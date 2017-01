Homer und Mao Homer in der Pariser Vorstadt

Augustin d’Humières und seine Schüler

Von Krischan Orth

Augustin d'Humières kommt als junger Französischlehrer an ein Lycée mit hohem Gewaltpotential, die Lehrer resignieren. D'Humières will sich nicht damit abfinden, er liest mit ihnen Homers Odyssee im Original. Die Schüler strömen in seine Stunden.

Regie: Astrid Alexander

Mit: Robert Beyer, Ibrahim El-Akramy u.a.

Produktion: RBB 2015



Länge: 28'15

Krischan Orth, 1982 geboren in Wolfenbüttel, studierte Kulturwissenschaften mit den Schwerpunkten Literatur und Geschichte. Lebt in Brandenburg und ist Journalist für Print, Online und Rundfunk.

Maos blonde Rotgardistin

Von Mathias Bölinger

Gudrun Alber wurde in Tirol geboren und kam als Dreijährige mit ihrer Mutter in die nordchinesische Stadt Shenyang. Als Mao die chinesische Jugend zur Revolte gegen alles Alte aufrief, wollte sie Rotgardistin werden. Doch wie sollte das gehen?

Regie: Hermann Bohlen

Mit: Judith Engel und Friedhelm Ptok

Mit Originaltönen von: Gudrun Alber, Basilia Fang und Günther Fang

Historische Tonaufnahmen von: Mao Tse Tung, Lin Biao und Zhou Enlai

Ton: Bernd Bechtold

Produktion: RBB 2016



Länge: 29'21

Mathias Bölinger, geboren 1976 und aufgewachsen in Frankfurt am Main, Zivildienst in Moskau. Studierte Sinologie und Slawistik in Wien, Shanghai und Köln. Arbeitet heute als Journalist und Trainer in Berlin.