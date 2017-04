Hörspieltag Konrad und die Liga der Elternlosen

Von Christian Ulmcke

Im Funkhaus: Kevin Arand (Ferhat), Lukas Huthmann (Konrad), Klaus-Michael Klingsporn (Regie), Lili Zahavi (Hannah) v.lks. (Deutschlandradio / Sabine Sauer )

Eigentlich versteht sich Konrad mit seinen Eltern ganz gut. Wenn sie nur nicht so viel meckern würden: "Spiel nicht schon wieder Computer! Geh doch mal ein bisschen raus! Mach die Musik leiser! ... "

Da wünscht sich Konrad, dass er mal einen Tag ganz alleine ist und machen kann, was er will. Im Park steht plötzlich ein Mann neben ihm, der behauptet, er müsse seinen Wunsch nur laut aussprechen und schon wäre er erfüllt. Und so kommt es auch! Der erste Tag ist noch schön, aber dann fehlen die Eltern. Konrad sucht den fremden Mann im Park und trifft dabei noch mehr Kinder, die ihre Eltern vermissen. Sie gründen die Liga der Elternlosen, schmieden kluge Pläne und gemeinsam kommen sie dem fremden Mann auf die Schliche.

Ab 7 Jahren

Regie: Klaus-Michael Klingsporn

Komposition: Michael Rodach

Darsteller: Lukas Huthmann, Judith Engel, Stefan Gossler, Lili Zahavi, Kevin Arand, Joshua Thiemann, Tonio Arango

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2006

Länge: 46'39 Minuten



Christian Ulmcke wurde 1973 im Saarland geboren, hat Germanistik und Anglistik studiert, arbeitet als Lehrer in Köln, schreibt Prosa und Texte für den Rundfunk.