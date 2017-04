Hörprobe Musik.Design.Performance

Live aus der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen

Der Konzertsaal der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen (Staatliche Hochschule für Musik Trossingen)

Unsere Konzertreihe mit Studierenden deutscher Musikhochschulen, die Hörprobe, macht an diesem Abend in Trossingen Station. Junge Künstler aus den Fachbereichen Alte Musik, Klassik, Jazz und Musik&Movement stellen sich vor.

Musikhochschulen sind Experimente in Utopien. Eigene Ziele setzen. Eigene Wege wagen. Grenzen überschreiten. In diesen geschützten Räumen können sich junge Musiker und Musikpädagogen von morgen ausprobieren, einander zuhören und studieren. Im April ist die Hörprobe in Trossingen zu Gast.

Die Musikhochschule Trossingen, zu Hause in der Stadt der Musik mit den berühmten Harmonika-Fabriken, gehört zu den fünf Musikhochschulen in Baden-Württemberg. Dass man sich in Trossingen nicht nur um den Erhalt, sondern auch um die Zukunft des musikalischen Erbes Gedanken macht, beweist u.a. das neue Landeszentrum für Musik-Design-Performance.

Die Staatliche Hochschule für Musik bietet einen traditionellen Kanon grundständiger musikalischer Fächer an, doch sie ist auch ein Mekka für die Alte Musik. Einzigartiger Schwerpunkt in der Hochschullandschaft ist auch die rhythmische Ausbildung Musik&Movement sowie der Studiengang Musikdesign. Im intensiven Praxisbezug und in der unmittelbaren Nähe zu international gefragten Lehrern entstehen für die StudenInnen in Trossingen, idealer Weise, viele ungewöhnliche künstlerische Prozesse, Ideen und Projekte.

Die Hörprobe gibt mit Musik und Gesprächen einen spannenden Einblick in die "Werkstatt" zukünftiger Musiker. In dem Live-Konzert stellt Deutschlandradio Kultur die Musikhochschule mit jungen Künstlern aus den Fachbereichen Alte Musik, Klassik, Jazz und Musik&Movement vor.

Moderation: Haino Rindler

Iannis Xenakis

"Dmaathen"

für Oboe und 2 Schlagzeuger

Camila Del Pozo, Oboe

Valentina Nobizelli und Achim Blech, Schlagzeug

Vom Klang der Bewegung

Radiophone Interaktion zwischen Tanz und Musik

Mitwirkende: Studierende der Rhythmik-Abteilung

Giulio Ruvo

Tarantella

Romanella

Komos Ensemble:

Miguel Bellas, Barockgitarre/ Laute

Dominik J. Richter, Historische Perkussion/Zink

Rahel Klein, Barockcello/Viola da Gamba

Janos Tamas

Postskriptum für Gesang und Bläserquintett

(nach einem Text von Anne Frank)

Lea-Sophie Decker, Sopran

Fanny Mas, Querflöte

Cristian Cardenas, Oboe

Jure Robek, Klarinette

Ascension Maria Fuentes Campos, Fagott

Thomas Kirbisser, Horn

Joseph Haydn

Streichquartett op. 33 Nr. 2 Hob III:38 Es-Dur

daraus:

Scherzo. Trio "The joke"

Presto

Werther Streichquartett:

Alexey Fokin und Alexander Pilchen, Violine

Sara Gómez Yunta, Viola

Candela Gómez Bonet, Violoncello

Franz Schubert

Gretchens Bitte D564

Wehmut

Yi Shu, Sopran

Ivan Moisieiev, Klavier

Elisabetta Picello, Mezzosopran

Kaori Suetsugu, Klavier

Richard Strauss

Heimliche Aufforderung

Mitsuo Ogomori, Tenor

Kaori Suetsugu, Klavier

Claude Bolling

Sonate für Two Pianists Nr.1

daraus: Allegro in 7/4

Klavierduo Yumeng Wang und Jianying Mai

Jan Stoertzenbach, Kontrabass

Justin Auer, Schlagzeug

"Kein schöner Land…"

Arrangement von Matthias Anton

Jazz-Ensemble:

Sinnika Kimmich, vocals

Manuel Draxler, Klavier

Marius Schnurr, Gitarre

Sebastian Ascher, Bass

Justin Auer, Drums

Elisabeth Fessler, Trompete

Joachim Schäfer, Altsaxofon

Felix Sommer, Tenorsaxofon

Lucas Kienzler, Posaune