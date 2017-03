Kulturnachrichten

Donnerstag, 9. März 2017

Historiker: Sieg Le Pens wäre Ende der EU Laut Ian Kershaw gehe Gefahr von den Eliten aus Ein Sieg der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen bei der französischen Präsidentschaftswahl wäre nach Einschätzung des britischen Historikers Ian Kershaw das Ende der EU. "Wenn Marine Le Pen gewinnt, ist es mit der Europäischen Union aus." Dies wäre eine "Katastrophe", sagte der international bekannte Historiker und Buchautor ("Hitler") bei der Lit.Cologne in Köln. Dass Le Pen und ihre Partei Front National die Wahl gewinnt, sei nicht wahrscheinlich, aber auch keineswegs ausgeschlossen, sagte er. Obwohl die Zunahme von Rechtspopulismus und Ausländerfeindlichkeit sehr beunruhigend sei, sei diese Entwicklung doch "weit entfernt von der Gefahr der extrem rechten Bewegungen Anfang der 30er Jahre", sagte Kershaw. "Nirgends in Europa sieht man die Straßen voller paramilitärischer Verbände. Es ist schlimm genug, aber es ist anders als damals." Die Gefahr gehe heute weniger von antidemokratischen Massen aus, als von den Eliten. Als Beispiel dafür nannte Kershaw den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban.

Horst Bredekamp erhält Marbacher Schillerpreis Auszeichnung wird am 10. November in Marbach verliehen Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp erhält den Schillerpreis der Stadt Marbach. "Der Berliner Kunsthistoriker gilt weltweit als überragende Figur der Kunstgeschichte", begründete die Schillerstadt ihre Entscheidung. Friedrich Schiller hätte an ihm eine Freude gehabt, hieß es weiter. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis wird am 10. November 2017 in Marbach an den 69-Jährigen überreicht. Der Schillerpreis wird alle zwei Jahre am 10. November, dem Geburtstag Schillers, an Persönlichkeiten verliehen, die in ihrem Leben oder Wirken der Denktradition des Dichters verpflichtet sind.

Tenor befürchtet "prekäre Situation" für Münchner Oper Generalmusikdirektor und Intendant verlassen das Haus Star-Tenor Jonas Kaufmann sorgt sich um die Zukunft der Bayerischen Staatsoper. "Ich kann gut verstehen, dass die beiden Herren lieber gemeinsam aufhören als einzeln. Auf der anderen Seite müssen die Beiden auch verstehen, dass München dann in einer prekären Situation ist", sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. Generalmusikdirektor Kirill Petrenko und Opern-Intendant Nikolaus Bachler werden das Haus 2021 verlassen. Wer danach kommt, ist noch ungewiss. "Ich hoffe jetzt sehr, dass die richtigen Weichen gestellt und die richtigen Leute angerufen werden, damit wir in diesem Fahrwasser weitergehen", sagte Kaufmann. "Und das ist nicht einfach. Mehr als eine Handvoll Menschen, die das musikalisch auf dem gleichen Niveau fortführen wie Petrenko, fallen mir nicht ein - und die haben alle schon Jobs an anderen Häusern." Er selbst könne sich übrigens schon vorstellen, einmal ins Regie-Fach zu wechseln, oder "über den zweiten Bildungsweg das Dirigieren anzufangen", sagte er der dpa. "Aber so lange das mit der Stimme so gut funktioniert, stellt sich die Frage nicht."

Özdemir will öffentliches deutsch-türkisches TV Nach dem Vorbild von "Arte" Grünen-Chef Cem Özdemir hat die Gründung eines öffentlich-rechtlichen deutsch-türkischen Fernsehsenders in Deutschland angeregt. "Wir brauchen einen deutsch-türkischen Fernsehsender, eine Art deutsch-türkisches Arte", sagte Özdemir der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post". Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dürfe seine Propaganda nicht konkurrenzlos nach Deutschland tragen. "Der private Radiosender Metropol FM macht es jetzt schon vor", sagte Özdemir. Zwischen türkischer Popmusik laufe dort keine Erdogan-Propaganda, stattdessen würden neutrale Nachrichten mit Fokus auf Deutschland und der Türkei gesendet. Özdemir forderte einen "Türkei-Pakt" aller Parteien. "Es wurde über Jahrzehnte versäumt, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, hier eine neue Heimat finden, und zwar auch politisch. Das rächt sich jetzt", sagte der Grünen-Bundesvorsitzende. Deutsch-Türken müssten auch medial und kulturell integriert werden.

Pläne für Kinderbuchmuseum in Hameln Stadt hält sich bedeckt In das historische Hochzeitshaus in Hameln könnte ein internationales Kinderbuchmuseum einziehen - wenn es nach den Plänen von zwei Kunstschaffenden geht. "Symbolisch gesehen und an die Rattenfängersage anknüpfend möchten wir die vor mehr als 730 Jahren entführten Kinder wieder in die Mitte der Stadt zurückführen", erklärt Initiator Hans Witte. Gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Dieter Alfter will der Hamelner das Hochzeitshaus zu einem Haus des Kindes gestalten. Geplant seien auch kulturelle Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene. Das 400 Jahre alte Gebäude wird kaum genutzt, nachdem das Tourismusprojekt "Erlebniswelt Weser-Renaissance" 2007 gescheitert war. Die Stadt Hameln hält sich bedeckt: "Das ist sicherlich eine hervorragende Idee", sagte Stadtsprecher Thomas Wahmes. Die Stadt überlege aber, das Hochzeitshaus als Verwaltungsstandort zu nutzen. Zudem könnten eine Gastronomie und ein Bürgersaal einziehen.

"Kaufhaus der Superreichen": Kunstmesse Tefaf Wichtigste Messe für alte Kunst Nahezu 300 Aussteller aus 20 Ländern bieten von diesem Freitag bis zum 19. März in Maastricht wieder Schätze aus 7000 Jahren Kunstgeschichte an. Die Tefaf gilt als weltweit wichtigste Messe für alte Kunst und als "Kaufhaus der Superreichen". Die Kunden reisen unter anderem mit mehreren hundert Privatjets über den Flughafen Maastricht-Aachen an. Zu den teuersten Werken gehören in diesem Jahr zwei großformatige Bildnisse eines holländischen Ehepaars von Frans Hals aus dem 17. Jahrhundert: Die Eheleute sind für 14 Millionen Euro zu haben. Auch ein Frühwerk von Vincent van Gogh, "Die Neue Kirche und alte Häuser in Den Haag", steht zu einem Millionenpreis zum Verkauf. Der diesjährige "Art Market Report" der Tefaf hat ergeben, dass Privatverkäufe mittlerweile 70 Prozent des weltweiten Kunstumsatzes ausmachen. Der Anteil der Auktionshäuser ist demnach gesunken.

Sotheby's: deutsche Künstler erzielen Millionen Höchster Preis für ein Richter-Gemälde Die Werke zeitgenössischer deutscher Künstler haben bei einer Versteigerung beim Auktionshaus Sotheby's in London Millionen erzielt. Den höchsten Preis zahlte ein Bieter mit umgerechnet rund 20,5 Millionen Euro (17,7 Millionen Britische Pfund) für das Gemälde "Eisberg" von Gerhard Richter - weit mehr als den Schätzpreis. Zwei weitere Werke des 85-Jährigen kamen für jeweils rund vier Millionen Britische Pfund (4,6 Millionen Euro) unter den Hammer. Das Werk "Mit roter Fahne" von Georg Baselitz wechselte für 7,5 Millionen Pfund (umgerechnet 8,6 Millionen Euro) den Besitzer. Das Gemälde "Die Mutter von Joseph Beuys" des 1997 verstorbenen Künstlers Martin Kippenberger erzielte knapp vier Millionen Pfund. Anselm Kiefers "Athanor" kam auf 2,2 Millionen Pfund (umgerechnet 2,5 Millionen Euro). Bereits am Tag zuvor hatten die Werke deutscher Künstler beim Auktionshaus Christie's ebenfalls hohe Preise erzielt.

Neue Leitung für den Martin-Gropius-Bau Kunsthistorikerin Stephanie Rosenthal folgt auf Gereon Sivernich Die Kunsthistorikerin Stephanie Rosenthal tritt am 1. Februar 2018 die Nachfolge von Gereon Sievernich als Direktorin des Martin-Gropius-Baus an. Das beschloss der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin unter Vorsitz von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Sievernich geht in den altersbedingten Ruhestand. Die promovierte Kunsthistorikerin Rosenthal ist seit 2007 Chefkuratorin der Hayward Gallery in London. Darüber hinaus hat sie die letzte Ausgabe der Sydney Biennale verantwortet. Zuvor war sie als Kuratorin und Projektleiterin am Münchner Haus der Kunst tätig.