Kulturnachrichten

Mittwoch, 12. April 2017

Hexen und Zauberer werden in Bernau rehabilitiert Wiedergutmachung nach 400 Jahren Sie wurden "unschuldig gequält und hingerichtet". Deshalb wird die Stadt Bernau

in Brandenburg Opfer der Hexenverfolgung im 16. und 17. Jahrundert rehabilitieren. Das bestätigte Bürgermeister André Stahl als "Akt im Geiste der Erinnerung und Versöhnung". Nach Aussage des Linkenpolitikers war der entsprechende Beschluss der Stadtverordneten von mehreren Fraktionen beantragt worden. Nach Auskunft eines Historikers wurden in Bernau zwischen 1536 und 1658 mindestens 25 Frauen und drei Männer als Hexen bzw. Zauberer verbrannt. Seit 2005 steht neben dem historischen Henkerhaus von Bernau ein Denkmal für die Opfer der Hexenverfolgung.

US-Gitarrist John Warren Geils gestorben Mitbegründer der J. Geils Band wurde 71 Jahre Der amerikanische Gitarrist John Warren Geils, Mitbegründer der J. Geils Band, ist tot. Nach Angaben der Polizei in Groton im US-Staat Massachusetts wurde der Musiker gestern leblos in seinem Haus aufgefunden. Die Todesursache werde untersucht, es gebe aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, hieß es. Geils wurde 71 Jahre alt. In den frühen 1980er Jahren feierte die Band mit ihren Alben "Love Stinks" und "Freeze Frame" ihre größten Erfolge. Die Single "Centerfold" stand wochenlang an der Spitze der Charts. Die in den 60er Jahren gegründete Band war anfangs für Blues, später für Rockmusik bekannt. Der US-Sänger Peter Wolf verließ die Gruppe 1983. Die Band löste sich danach auf, kam aber für gemeinsame Konzerte gelegentlich zusammen.

Art Cologne macht aus ABC Kunstmesse "Art Berlin" Das meldet das Kunstmagazin "Monopol" Eine Fusion mit Namenswechsel: Die Art Cologne steigt bei der Kunstmesse "Art Berlin Contemporary" (ABC) ein. Das soll heute im Laufe des Tages offiziell verkündet werden. Die neue Kunstmesse "Art Berlin" soll bereits im September die ABC ersetzen. "Damit folgt auf 9 Jahre abc art berlin contemporary eine Kunstmesse mit neuer Ausrichtung", heißt es weiter in der Rundmail aus der "Monopol" zitiert. Die bisherige ABC-Chefin Maike Cruse solle auch die neue Messe leiten. Zusammen mit Art-Cologne-Chef Daniel Hug und der Koelnmesse GmbH werde die Kooperation bis Mai abgesprochen. Die "ABC" wurde als Alternative zur Kunstmesse Art Forum Berlin von Galeristen ins Leben gerufen.

Hans-Joachim Ruckhäberle gestorben Er wurde 69 Jahre alt Hans-Joachim Ruckhäberle war Dramaturg, Regisseur und Theatertheoretiker: Gestern ist der gebürtige Heidenheimer verstorben, gab das Münchner Residenztheater bekannt und würdigte Ruckhäberles Einfluss auf das Theaterleben der bayerischen Landeshauptstadt. Von 1983 bis 1993 war Ruckhäberle unter der Intendanz von Dieter Dorn Chefdramaturg und Mitglied der künstlerischen Leitung der Münchner Kammerspiele. Nach einem Zwischenspiel beim Schauspiel Frankfurt, ging er 2002 wiederum zusammen mit Dorn zum Bayerischen Staatsschauspiel. Seit 1993 war er zudem Professor für Dramaturgie und Regie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und Mitglied der Akademie der Künste Berlin. Seine letzte Arbeit als Dramaturg war Becketts "Endspiel" in der Regie von Dieter Dorn bei den Salzburger Festspielen 2016.

In Limburg holt der Fuchs wieder die Gans "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt "Der Dienstag nach Ostern der beste Zeitpunkt, den Hausmeistern anheim zu stellen, den Fuchs wieder zurück ins Glockenspiel zu holen". So kündigte Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD) die Rückkehr des Kinderliedes ins Rathaus an. An dem Lied hatte sich eine Veganerin gestört und den Bürgermeister gebeten, es aus dem Programm zu nehmen. Die Stadt nahm die Kritik an, sie brachte ihr aber wiederum heftige Kritik von anderen Seiten ein.

Tschechischer Roma-Sänger wird für Zivilcourage geehrt Hip-Hop-Sänger protestierte gegen Auszeichnung von Rechts-Rockern Radek Banga, tschechischer Hip-Hop-Sänger und Angehöriger der Roma-Minderheit des Landes, wird mit einem Preis für Zivilcourage ausgezeichnet. Für seine "mutige Haltung als Bürger" erhalte er den diesjährigen Frantisek-Kriegel-Preis, teilte die Jury in Prag mit. Banga hatte aus Protest gegen die Verleihung des wichtigsten tschechischen Musikpreises "Goldene Nachtigall" an die Rechtsrock-Band "Ortel" die Preisverleihung im November verlassen. "Mit seinem Mut, sich dem Neonazismus entgegenzustellen, ist er ein Vorbild für seine Altersgenossen", stellte die Jury fest. Banga und seine Familie hätten daraufhin zahlreiche Drohungen erhalten. Der 35-Jährige tritt unter dem Pseudonym "Gipsy" auf. In Tschechien leben rund 250 000 Roma, die im Alltag oft mit Vorurteilen und Diskriminierung zu kämpfen haben.

Bündnis kritisiert Gesetz gegen Hasskommentare Unterzeichner befürchten "katastrophale Auswirkungen" für die Meinungsfreiheit Gegen das vergangene Woche im Bundeskabinett verabschiedete Gesetz gegen Hassrede im Netz hat ein breites Bündnis von Verbänden, Experten und Vereinen seine Sorgen um die Meinungsfreiheit in Deutschland geäußert. In einer gemeinsamen Deklaration warnen sie vor den "katastrophalen Auswirkungen", sollte das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vom Bundestag verabschiedet werden. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) will damit Plattformbetreiber und soziale Netzwerke bei der Löschung von strafbaren Inhalten stärker in die Pflicht nehmen. Die Unterzeichner befürchten, dass die hohen Strafen und kurzen Fristen dazu führen, dass auch nicht strafbare Inhalte gelöscht werden. Davon könnten Beiträge von Bürgerrechtlern und etablierten Medien betroffen sein.