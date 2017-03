Mit seiner Meinung hielt der verstorbene SPD-Politiker Hors Ehmke nie hinter dem Berg. Auch deshalb habe er ihn als Politiker und im persönlichen Umgang so sehr geschätzt, sagt FDP-Politiker Gerhart Baum. Mehr

Trennung, Scheidung, Sorgerecht - und wo sollen die Kinder künftig wohnen? Am wichtigsten sei, dass das Kind sich geborgen fühlt - egal, in welcher Konstellation, sagt der Kinderarzt Remo Largo. Und: Eltern sollten professionelle Trennungsbegleitung in Anspruch nehmen.Mehr