Heiligabend Bescherung bei Kakadu

Lieder, Gedichte und Geschichten

Moderation: Ulrike Jährling

Ob Kakadu einen Weihnachtsbaum schmücken kann? (dpa / picture alliance / Caroline Seidel)

Wie schmückt man einen Weihnachtsbaum? Ab 13.05 Uhr gibt Kakadu-Moderatorin Rike zusammen mit den Kakadu-Fans Anleitungen an Kakadu, Tiger und Athena. Jeder Hinweis hilft. Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 - 2254 2254 können sich alle Kinder beteiligen.

Und ab 15.05 Uhr:

Des Kaisers Nachtigall

Nach Hans Christian Andersen

Der Kaiser von China hatte das schönste Schloss der Welt und sein Garten war so groß, dass man sich darin verlaufen konnte. In diesem Garten wohnt ein kleiner brauner Vogel, der mit seiner Stimme bald den gesamten Hofstaat durcheinander bringt. In seinem neuen Werk "The Nightingale" für Chorstimmen und Blockflöte entwirft der lettische Komponist Ugis Praulinš sphärische Klänge, die uns unversehens in eine längst vergangene Zeit entführen. Mit mal imposanten Choralklängen, mal hauchzarten Stimmen präsentiert das SWR Vokalensemble Stuttgart Chormusik auf höchstem Niveau. Moderator und Sprecher Malte Arkona erzählt dazu das neu eingerichtete Märchen von H.-Ch. Andersen mit Spannung und Wortwitz.

Musik: Ugis Praulinš 'The Nightingale' for mixed Choir and recorders

Michala Petri, Blockflöten

SWR Vokalensemble Stuttgart

Dirigent: Klaas Stok

Dramaturgie: Dorothea Bossert und Birgit Rismondo (SWR young CLASSIX)

Regie: Günter Maurer

Sprecher: Malte Arkona

Die Produktion "Des Kaisers Nachtigall" aus der Kinderklassik-Reihe SWR Young CLASSIX wurde 2015 mit dem ECHO Klassik in der Kategorie "Klassik für Kinder" ausgezeichnet.