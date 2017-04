Hassan Akkouch "Meine positive Einstellung grenzt manchmal an Naivität"

Moderation: Katrin Heise

Der Schauspieler und Tänzer Hassan Akkouch (Deutschlandradio / Oranus Mahmoodi)

Inzwischen ist er festes Ensemblemitglied an den Kammerspielen: Nach seinem Studium an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule blieb Hassan Akkouch in München. Als Kleinkind kam der Schauspieler mit seinen Eltern nach Deutschland - aus dem kriegszerstörten Libanon.

Hätte es mit dem Schauspiel nicht geklappt, wäre er wohl Feuerwehrmann geworden, sagt Hassan Akkouch, denn er gehe gern dorthin, wo er gebraucht werde. Deshalb ist er nach seinem Studium an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule auch in München geblieben: Es sei wichtig, dass nicht nur am Berliner Gorkitheater, sondern auch in Bayern Schauspieler mit Migrationshintergrund auf der Bühne stünden.

Der heute 28-Jährige kam als Kleinkind mit seinen Eltern, libanesischen Bürgerkriegsflüchtlingen, nach Berlin. Als Jugendlicher wurde er mit seiner Mutter und den Geschwistern abgeschoben. Die Familie kehrte nach Deutschland zurück und war seitdem immer wieder von der Abschiebung bedroht. Heute ist Hassan Akkouch festes Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen.

Über Kartoffelpartys zur Einbürgerung, seine Leidenschaft für Breakdance und warum er doch kein Polizist geworden ist - darüber unterhält sich Katrin Heise mit dem Schauspieler und Tänzer Hassan Akkouch "Im Gespräch" am 7. April ab 9.07 Uhr