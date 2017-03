Hamburger Hafen Mekka für Kokser und Dealer

Von Lena Gürtler, Christoph Heinzle und Benedikt Strunz

Kokain wird durch einen zusammengerollten Fünfzig-Euro-Schein geschnupft. (imago / Westend61)

Der weltweite Handel mit Kokain blüht, die Nachfrage nach der Droge in Deutschland wächst. Eine zentrale Rolle im Schmuggelgeschäft spielt der Hamburger Hafen.

Koks ist in Deutschland en vogue: Krankenschwestern koksen, um die Nachtschicht gut zu überstehen, Anwälte, um ein Plädoyer fertig zu schreiben, Designer, um fit zu sein für den nächsten Projektpitch. Jahr für Jahr wird in Deutschlands Wohnzimmern, Diskos und Büros tonnenweise Kokain geschnupft. Die wachsende Nachfrage hierzulande trifft auf ein wachsendes Angebot. Und die bessere Verfügbarkeit der Droge in Deutschland lässt auch mehr Leute koksen. Das Geschäft mit Kokain ist in Deutschland ein Milliardenmarkt. Unbemerkt von der Öffentlichkeit wird dieser Markt Woche für Woche mit Kokain aus Südamerika versorgt.

Nur Bruchteil der Importe wird entdeckt

Das Bundeskriminalamt schlägt Alarm: Kokain-Importen nach Westeuropa und damit auch nach Deutschland haben dramatisch zugenommen. Weltweit sind die Funde von geschmuggeltem Kokain in den letzten drei Jahren um 72 Prozent gestiegen. 576 beschlagnahmte Tonnen nur im vergangenen Jahr – das ist die größte Menge, die jemals vom BKA erfasst wurde. Die organisierten Banden haben immer mehr Fantasie und gehen in hohem Maß arbeitsteilig vor. Ein riesiges Problem für Polizei und Zoll: Sie entdecken nur einen Bruchteil der importierten illegalen Drogen. Die Ermittlungen sind sehr aufwändig. Hinzu kommen fehlende Manpower und die Fahnder leiden unter mangelnder technischer Ausstattung.

Rekord-Kokainfund im Hamburger Hafen (dpa / picture alliance / Axel Heimken)

Eine zentrale Rolle für den Schmuggel riesiger Kokain-Mengen spielt der Hamburger Hafen. Hier haben Zollfahnder im Januar dieses Jahres 717 Kilo der Droge gefunden - laut den Ermittlern die größte Menge an Kokain, die vom deutschen Zoll jemals sichergestellt wurde. Der Straßenverkaufswert wurde auf 145 Millionen Euro geschätzt.

mia/ndr.de