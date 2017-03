Halbzeit auf der Leipziger Buchmesse "Bohrer war einfach sehr, sehr beeindruckend"

Von Svenja Flaßpöhler

Publizist Karl Heinz Bohrer zu Gast am 24.03.2017 auf der Leipziger Buchmesse. (Stefan Fischer )

Am zweiten Tag der Leipziger Buchmesse überzeugte vor allem Publizist Karl Heinz Bohrer mit seinen Ausführungen über persönliche Erwartungshaltungen, fasst Literaturkritikerin Svenja Flaßpöhler den Tag zusammen. Zudem gab es technische Neuheiten und Enttäuschungen.

Zweiter Tag auf der Leipziger Buchmesse und ein Highlight der Messe sei am Freitag das Gespräch mit Karl Heinz Bohrer gewesen, der sein Buch " Jetzt: Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie" vorstellte, sagte Literaturkritikerin Svenja Flaßpöhler im Deutschlandradio Kultur.

"Bohrer war einfach sehr, sehr beeindruckend. Aber vor allem beeindruckend ist auch wirklich das, was er gesagt hat. Nämlich worum es ihm ja geht, ist einfach die genuine Erfahrung des neuen, des fremden, eines radikal nichtvorentschiedenen Denkens, eines offenen Denkens. Was sich wirklich einlässt auf das, was kommt. Es geht ihm nicht um die Erwartung auf etwas ganz Bestimmtes, sondern um die Erwartung, dass überhaupt etwas passiert. Und das hat etwas sehr, sehr Anregendes gehabt dieses Gespräch."

So gehe es Karl Heinz Bohrer darum, dass wir in unserem Alltag, in unserem ganz normalen Leben, immer wieder diese Erfahrung machen, da passiert hier jetzt etwas, da erfahre ich etwas, was ich so vorher so noch nie gesehen und gedacht habe, fasste Svenja Flaßpöhler das Gespräch auf dem "blauen Sofa" mit Karl Heinz Bohrer auf der Buchmesse am Freitag zusammen.

Messe präsentiert technische Innovationen

Und auch die Leipziger Buchmesse selbst präsentiere sich dieses Jahr wieder Zukunfts- und Erwartungsorientiert, sagte Svenja Flaßpöhler.

"Unter dem Motto ´Neuland 2.0` wurden z.B. neue technische Erfindungen auf dem Buchmarkt vorgestellt, z.B. die Talentplattform MyPoolitzer. Das ist im Grunde genommen eine digitale Plattform, die herkömmliche, analoge Literaturagenturen ersetzt. Das heißt, diese Plattform bringt Autoren und Verlage zusammen. Das heißt, man kann da im Grunde sein Manuskript einschicken und dann wird man – wenn dieses Manuskript für gut befunden wird – an einen Verlage vermittelt."

Auch Enttäuschungen in Leipzig

Auf der Buchmesse gab es am Freitag neben einer wahnsinnigen Reizüberflutung aber auch Enttäuschendes, sagte Svenja Flaßpöhler.

So hat Andre Wilkens sein Buch "Der diskrete Charme der Bürokratie: Gute Nachrichten aus Europa" mit den Worten vorgestellt: "Europa ist wunderbar, Europa ist eine super Sache."

"Und da muss ich sagen, das ist mir dann doch zu unterkomplex", sagte Svenja Flaßpöhler.