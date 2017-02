Kulturnachrichten

Samstag, 25. Februar 2017

Guntram Vesper mit Erich-Loest-Preis geehrt Jury würdigt sein Werk "Frohburg", das die Verlogenheit diktatorischer Regime entlarve Für seine literarische Zeitreise in die deutsch-deutsche Geschichte ist der Schriftsteller Guntram Vesper mit dem Erich-Loest-Preis geehrt worden. Sein autobiografischer Roman "Frohburg" sei ein "lebendiges Plädoyer für eine Erinnerungskultur", hieß es bei der Preisvergabe in Leipzig. Mit dem 2016 erschienenen Roman habe er eine in Sachsen beheimatete Sittengeschichte der vergangenen 70 Jahre geschaffen. Die von der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig erstmals vergebene Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Sie erinnert an den Schriftsteller Erich Loest (1929-2013), der im sächsischen Mittweida geboren wurde und später viele Jahre in Leipzig lebte.

Thriller "Elle" mit zwei Césars ausgezeichnet Regisseur Verhoeven nimmt Preis für besten Film entgegen Der Film hat in den USA bereits zwei Golden Globes gewonnen. Mit Spannung wird nun erwartet, ob die für einen Oscar nominierte Huppert am Sonntagabend in Hollywood auch die begehrte US-Trophäe entgegen nehmen kann. Mit elf Nominierungen war "Elle" als einer der Favoriten ins Rennen um den französischen Filmpreis César gegangen. Die 63 Jahre alte Huppert spielt in dem Film eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die sich nach ihrer brutalen Vergewaltigung auf ein gefährliches Rachespiel mit ihrem Peiniger einlässt. Regisseur Roman Polanski hätte eigentlich den Ehrenvorsitz der 42. César-Zeremonie übernehmen sollen. Er verzichtete aber nach Protesten von Frauenrechtlerinnen wegen früherer Vergewaltigungsvorwürfe. Drei Césars erhielt der Film "Einfach das Ende der Welt": Als bester Schauspieler wurde Gaspard Ulliel für seine Rolle als kranker Homosexueller geehrt, der nach nach langjähriger Abwesenheit zu seiner Familie zurückkehrt, um sie über seinen baldigen Tod zu informieren. Der erst 27 Jahre alte Kanadier Xavier Dolan bekam die Auszeichnung als bester Regisseur. Einen weiteren César gab es für den besten Schnitt. Zum besten ausländischen Film gekürt wurde "Ich, Daniel Blake" vom britischen Regisseur Ken Loach. Sein Film erzählt von einem Handwerker, der nach einem Herzinfarkt auf Hilfe vom Arbeitsamt angewiesen ist und an der Bürokratie verzweifelt. Das Sozialdrama war bereits beim Filmfestival in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden. Hollywood-Star George Clooney nahm einen Ehren-César entgegen. Mit einem Plädoyer für die Verteidigung der Freiheit in den USA unter Präsident Donald Trump erntete der 55-Jährige stehende Ovationen. "Wir nennen uns die Verteidiger der Freiheit, aber wir können nicht die Freiheit im Ausland verteidigen, wenn wir sie bei uns vergessen", sagte er.

Regisseure beklagen Fanatismus in USA Erklärung kurz vor Verleihung der Oscars Sechs Regisseure von Filmen mit Aussichten auf den Auslands-Oscar beklagen einen zunehmenden Fanatismus und Nationalismus in den USA. "Führende Politiker" säten Furcht, indem "sie uns nach Geschlechtern, Hautfarben, Religionen und Sexualitäten trennen", heißt es in einer Erklärung. Unterzeichnet wurde sie vom iranischen Regisseur Asghar Farhadi, dem Dänen Martin Zandvliet, Hannes Holm aus Schweden, der deutschen Filmemacherin Maren Ade und dem australischen Regisseur-Duo Martin Butler und Bentley Dean. Farhadi, mit "The Salesman" im Rennen um den besten fremdsprachigen Film, hat vorab angekündigt, die Oscargala boykottieren zu wollen. Damit reagierte er auf den von US-Präsident Donald Trump verfügten und inzwischen gerichtlich blockierten Einreisestopp für sieben überwiegend muslimische Länder, darunter der Iran. Die sechs Filmemacher erklärten, der Auslands-Oscar würde Menschen gewidmet, die sich für die Förderung von Eintracht und Verständigung einsetzten - ganz egal wer den Preis gewinnen werde.