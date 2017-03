Großbritannien vor dem Brexit Dinner for One

Von Benjamin Dierks

Die britische Premierministerin Theresa May (dpa / picture alliance / Benoit Doppagne)

Fast zwei Monate sind seit der Grundsatzrede von Großbritanniens Premierministerin Theresa May vergangen: Eigentlich sollte das Brexit-Gesetz bis zum 7. März von Unter- und Oberhaus verabschiedet werden. Doch im Moment hängt der Brexit.

Das liegt am Oberhaus, dem House of Lords, das Garantien für die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien fordert.

Die britischen Wähler haben mehrheitlich für den Brexit gestimmt, aber wie der aussehen soll, wurde damit nicht festgelegt. Und nun herrscht vor allem Unsicherheit. Das zeigt sich nicht nur an der Regierung, die den EU-Austritt eigentlich bis Ende März offiziell machen will, aber nur zögerlich erkennen lässt, wie sie sich diesen vorstellt.

Ringen mit den unerwarteten Folgen

Dass niemand wusste, was ein Brexit bedeuten würde, spüren vor allem die einfachen Bürger und die Aktivisten aus der zweiten Reihe. Das Feature begleitet Menschen, die sich für oder gegen den Brexit oder einfach für demokratische Mitbestimmung engagiert haben und nun mit den unerwarteten Folgen ringen – auch die eigentlichen Sieger des Referendums, denn für kaum einen bringt das Brexit-Votum bisher das, was er oder sie sich erhofft hatten.

Weil es keine gemeinsame Vision gab, hat sich jeder seinen eigenen Brexit gebastelt. Und oft musste die EU für Probleme herhalten, mit denen sie nichts zu tun hat. Fakt ist: Großbritannien hat sich im vergangenen halben Jahr verändert.

Eine Spurensuche von "Weltzeit"-Autor Benjamin Dierks.