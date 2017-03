Kulturnachrichten

Donnerstag, 9. März 2017

Grimme-Preis für ProSieben-Show entzweit Jury Erneute Auszeichnung für Satiriker Jan Böhmermann NSU-Terror, Flucht und Abschiebung, Kampf gegen den IS, Pädophile im Internet: In diesem Jahr gehen Grimme-Preise an Produktionen über brisante aktuelle Themen. Auch ZDF-Satiriker Jan Böhmermann ist wieder unter den Preisträgern. Für Streit in der Jury Unterhaltung sorgte die Auszeichnung der ProSieben-Show "Applaus und Raus!" mit Moderator Oliver Polak. Während die Jury-Mehrheit in der Begründung lobte, Polak gelinge es, das "ausgeleierte" Fernsehgesprächsformat "in die Sphären des Interessanten und Unerwarteten zurückzuholen", distanzierten sich zwei Jury-Mitglieder von der Entscheidung. Insgesamt wurden zwölf Preise, zwei Spezialpreise sowie eine Auszeichnung für eine besondere journalistische Leistung in den vier Kategorien Fiktion, Unterhaltung, Info und Kultur sowie Kinder und Jugend vergeben. Gleich zwei Auszeichnungen gibt es in diesem Jahr bei den fiktionalen Produktionen: Einen für die Trilogie "Mitten in Deutschland: NSU" (ARD) und einen an den Fernsehfilm "Das weiße Kaninchen" (ARD/SWR) über die Gefahren des Internet für Kinder und Jugendliche. In der Kategorie Information und Kultur entschieden sich die Juroren für die "mutige" NDR-Reportage "45 Min: Protokoll einer Abschiebung". Die Auszeichnung für die "besondere journalistische Leistung" in der Kategorie Information & Kultur ging an den Journalisten und Dokumentarfilmer Ashwin Raman für seine Produktionen "Im Nebel des Krieges - An den Frontlinien zum Islamischen Staat" (ARD/SWR) und "An vorderster Front" (ZDF).

Neue Leitung für den Martin-Gropius-Bau Kunsthistorikerin Stephanie Rosenthal folgt auf Gereon Sivernich Die Kunsthistorikerin Stephanie Rosenthal tritt am 1. Februar 2018 die Nachfolge von Gereon Sievernich als Direktorin des Martin-Gropius-Baus an. Das beschloss der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin unter Vorsitz von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Sievernich geht in den altersbedingten Ruhestand. Die promovierte Kunsthistorikerin Rosenthal ist seit 2007 Chefkuratorin der Hayward Gallery in London. Darüber hinaus hat sie die letzte Ausgabe der Sydney Biennale verantwortet. Zuvor war sie als Kuratorin und Projektleiterin am Münchner Haus der Kunst tätig.

Farah-Diba-Sammlung überraschend in Teheran eröffnet In Berlin wurde die Kunstsammlung nicht gezeigt, nun wurde im Iran eröffnet Geplant war sie im Dezember vorigen Jahres in Berlin, dann wurde in letzter Sekunde abgesagt, nun wurde sie doch noch eröffnet: die Kunstsammlung von Farah Diba ist seit heute zu sehen, allerdings in Teheran und nicht in Berlin. Damals fehlte die iranische Ausfuhrgenehmigung, woraufhin die Stiftung Preußischer Kulturbesitz den Kooperationsvertrag mit dem Teheraner Museum kündigte. Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung, hat die Hoffnung, die Sammlung doch noch in Berlin zu sehen, allerdings nicht aufgegeben.

Deutschlandfunk startet neues Medienmagazin Premiere ist am 20. März Der Deutschlandfunk startet das erste bundesweite Medienmagazin im Radio, das an jedem Werktag auf Sendung geht. Es heißt "@mediasres" und soll am 20. März Premiere haben. Zum Konzept gehört eine starke Onlinepräsenz, wie der Deutschlandfunk in Berlin mitteilte. Themen sollen zum Beispiel der Medienwandel, Pressefreiheit und Medienethik sein. Laut Deutschlandradio-Intendant Willi Steul soll "@mediasres" nicht nur Fakten zur Medienlandschaft präsentieren, sondern vor allem die Einordnung in den Zusammenhang. Der Programmdirektor des Deutschlandradios, Andreas Weber, kündigte an, das neue Medienmagazin werde Debatten kritisch begleiten, gleichzeitig aber auch selbstkritisch über die Arbeit von Journalisten im eigenen Haus berichten. Es sei eine Zeit, in der Medien immer häufiger pauschaler und undifferenzierter Kritik ausgesetzt seien. Das Magazin knüpft an die Sendung "Markt und Medien" an, die sich bisher jeweils samstags mit verwandten Themen beschäftigt hatte.