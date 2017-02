Grammy-Verleihung in Los Angeles David Bowie posthum in fünf Kategorien geehrt

Martin Risel im Gespräch mit Liane von Billerbeck

"Blackstar": David Bowie war einer der größten Rockstars aller Zeiten - eine seiner Bedeutung angemessene Anzahl an Grammys bekam er erst jetzt (picture alliance / dpa / Veronika Simkova)

In Los Angeles sind die Grammys vergeben worden, Adele räumte die Preise in den wichtigsten Kategorien ab. Auch David Bowie wurde mit fünf Grammys geehrt - zu Lebzeiten hatte er nur einen einzigen bekommen.

Die 59. Grammy-Verleihung in Los Angeles ist von Adele dominiert worden. Sie gewann für ihr jüngstes Album "25" den bedeutendsten aller Grammys - den für das beste Album des Jahres. "Hello" bekam den Preis für die beste Aufnahme und den besten Song. Insgesamt wurde Adele fünf mal geehrt. Beyoncé - mit neun Nominierungen hoffnungsfroh ins Rennen gegangen - blieb mit zwei Preisen in eher unwichtigen Kategorien auf der Strecke.

Adele sang bei der Verleihung der 59. Grammys (VALERIE MACON / AFP)

Neben den beiden stand vor allem David Bowie im Mittelpunkt der Veranstaltung - er bekam posthum gleich fünf Auszeichnungen für sein Album "Blackstar", das kurz vor seinem Tod veröffentlicht worden war.

Auch an Prince erinnerte die Musiker-Gemeinde: "Der Wind der Erinnerung blies ziemlich stark durch den Saal", sagt unser Musik-Kritiker Martin Risel. Und politisch wurde es bei der Verleihung bei der derzeitigen Besetzung im Weißen Haus natürlich auch: "An diesem besonderen Punkt der Geschichte werden unsere Stimmen mehr denn je gebraucht", sagte Jennifer Lopez. (ahe)

Ausgewählte Grammy-Gewinner:

- Aufnahme des Jahres: "Hello" von Adele

- Album des Jahres: "25" von Adele

- Beste/r neue/r Künstler/in: Chance The Rapper

- Song des Jahres: "Hello" von Adele und Greg Kurstin (Songwriter-Preis)

- Beste Pop-Solodarbietung: "Hello" von Adele

- Bestes Pop-Gesangsalbum: "25" von Adele

- Bestes Dance/Elektro-Album: "Skin" von Flume

- Beste Metal-Darbietung: "Dystopia" von Megadeth

- Beste Rock-Darbietung: "Blackstar" von David Bowie

- Bester Rock-Song: "Blackstar" von David Bowie

- Bestes Rock-Album: "Tell Me I'm Pretty" von Cage The Elephant

- Bestes Alternative-Album: "Blackstar" von David Bowie

- Bestes Urban-Contemporary-Album: "Lemonade" von Beyoncé

- Bester R&B-Song: "Lake By The Ocean" von Maxwell

- Bestes R&B-Album: "Lala Hathaway Live" von Lalah Hathaway

- Beste Rap-Darbietung: "No Problem" von Chance The Rapper

- Beste Rap/Gesangsdarbietung: "Hotline Bling" von Drake

- Bestes Rap-Album: "Coloring Book" von Chance The Rapper

- Bester Rap-Song: "Hotline Bling" von Drake

- Bestes Country-Album: "A Sailor's Guide to Earth" von Sturgill Simpson

- Bester Country-Song: "Humble and Kind" von Tim McGraw

- Bestes Musical-Album: "The Color Purple" von Jennifer Hudson

- Bestes Musikvideo: "Formation" von Beyoncé