Gesellschaftliche Utopien Warten auf die große Politik

Wolf Lepenies im Gespräch mit Korbinian Frenzel

Der politische Alltag lässt den großen Wurf vermissen, meint der Berliner Soziologe Wolf Lepenies. Die Große Koalition könnte andere Akzente setzen. (dpa/picture alliance / Kay Nietfeld)

Der Berliner Soziologe Wolf Lepenies vermisst in der Politik den großen Wurf. In unserer Reihe zum Thema Utopien sagt er, der Marshall-Plan oder die Montan-Union in Europa seien "große Politik" gewesen. Eine Neuauflage solcher Projekte könnte helfen, die Bürger mehr für Politik zu interessieren.

"Was ich im Moment vermisse, ist so etwas wie die große Politik", sagt der Berliner Soziologe Wolf Lepenies im Deutschlandradio Kultur. In unserem Schwerpunkt "500 Jahre Utopia" - vor 500 Jahren erschien Thomas Morus' Roman "Utopia" - sprechen wir mit ihm über die Frage, welche Kraft zivilisatorische Utopien in der Gesellschaft entfalten können.

Als Beispiele für eine Politik, wie er sie anmahnt, nannte der Soziologe die von US-Präsident Franklin Roosevelt angestoßene Serie von Wirtschafts- und Sozialreformen "New Deal", den Marschallplan und die Montan-Union in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sei große Politik angesichts ungeheurer Schwierigkeiten gewesen, die Politiker sich dennoch zugetraut hätten, zu meistern, sagte Lepenies.

"Das fehlt heute." Es gebe keinen großen Wurf dieser Art. Dabei müssten Frankreich und Deutschland heute etwas Vergleichbares in Europa vorantreiben wie in der Afrikapolitik, um einen fairen Interessenausgleich herbeizuführen.

Lob für Atom-Ausstieg

Mit Blick auf die neue Landesregierung in Berlin sagte der Soziologe, er verstehe nicht, warum Rot-Rot-Grün nicht einfach 400 Millionen Euro in die Hand nähme, um einmal auf einen Schlag alle Schulen zu sanieren. Das wäre große Politik auf kleiner Ebene. "Aber es fehlt irgendein Wurf dieser Art." Auch auf der Bundesebene fehle dieser. Lediglich der Atom-Ausstieg durch Bundeskanzlerin Angela Merkel sei etwas gewesen, was großer Politik "nahe" komme.