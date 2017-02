Kulturnachrichten

Dienstag, 14. Februar 2017

Germanist Egon Schwarz gestorben Er lehrte in Harvard uns St. Louis Der Germanist Egon Schwarz ist tot. Schwarz sei bereits am Samstag in seinem Heimatort St. Louis im US-Bundesstaat Missouri gestorben, sagte eine Sprecherin des C.H.-Beck-Verlags in München. Die Familie des Autors habe den Verlag darüber informiert. Der 1922 in Wien geborene Schwarz gilt als einer der wichtigsten Vermittler deutschsprachiger Literatur und Kultur in den Vereinigten Staaten. Seine Sammlung von Briefen, Schriften und Entwürfen hatte er vor einigen Jahren dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach überlassen. Schwarz hatte unter anderem in Harvard und St. Louis als Professor gearbeitet und mehrere Bücher veröffentlicht.

Disney trennt sich von Youtube-Star 53 Millionen Abonnenten folgen Felix Kjellberg alias "PewDiePie" Der US-Unterhaltungsriese Disney hat laut Medienbericht seine Zusammenarbeit mit dem schwedischen Youtuber "PewDiePie" aufgekündigt, weil er einzelne Videos für "unangebracht" hält. Felix Kjellberg, so der bürgerliche Name des 27-Jährigen, habe sich durch seine "provokative und respektlose Art" zwar eine große Fangemeinde geschaffen, sei nun aber "eindeutig zu weit gegangen", zitiert das US-Nachrichtenmagazin "Time" aus einem Statement des Konzerns. Kjellberg, der zu den weltweit erfolgreichsten Youtubern gehört, hatte sich in einem schriftlichen Statement gegen Vorwürfe gewehrt, denen zufolge er antisemitische Inhalte verbreitet haben soll. Der Schwede ist vor allem für seine Beiträgen über Video-Spiele bekannt.

Mehr als drei Millionen Deutsche musizieren regelmäßig Davon waren 2015 rund 64 000 Menschen Berufsmusiker 3,1 Millionen Menschen musizieren in Deutschland in einem Chor, einer Instrumentalgruppe oder einem Orchester. Das geht aus einer neuen Statistik hervor, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden zum ersten Mal veröffentlicht hat. Damit machen 38 von 1000 Einwohnern in Deutschland entweder als Berufsmusiker oder als Laien Musik. Die Daten stammen aus dem Mikrozensus 2015 und von Musikverbänden und wurden erstmalig so zusammengefasst. In den nächsten Jahren wollen die Statistiker dieses Verfahren auf andere Kultursparten ausweiten. Die Zahl der Berufsmusiker oder -sänger lag 2015 bei rund 64 000. Die meisten sind bei öffentlich geförderten Orchestern beschäftigt. Davon gibt es laut Deutschem Bühnenverein etwa 130 im Land.

Oliver Stone von Cinema for Peace geehrt Oscar-Preisträger sieht Europa als Geisel der USA Der US-amerikanische Regisseur Oliver Stone ist für seinen Film "Snowden" mit dem Gerechtigkeitspreis der Cinema for Peace Stiftung in Berlin auszeichnet worden. Bei der Preisverleihung im Reichstagsgebäude warnte der Filmemacher erneut vor der Überwachung durch den US-Auslandsgeheimdienst NSA. "Die Überwachung läuft weltweit. Es geht um die soziale und ökonomische Kontrolle der Welt", sagte der dreifache Oscar-Preisträger. Alle Länder, auch Verbündete wie Japan, Deutschland und Mexiko, seien betroffen. "Sie sind keine Alliierten, sie sind Geiseln des Systems." In dem Spielfilm "Snowden" hatte der Regisseur im vergangenen Jahr die Geschichte des prominenten amerikanischen Whistleblowers Edward Snowden erzählt, der 2013 die NSA-Affäre ins Rollen gebracht hatte.

"Toni Erdmann" ist für Kritiker bester Film des Jahres Verband der deutschen Filmkritik vergibt Auszeichnungen Maren Ades Tragikomödie "Toni Erdmann" ist vom Verband der deutschen Filmkritik (VdFk) zum besten Spielfilm des vergangenen Jahres gewählt worden. Außerdem gewann die Produktion in den Kategorien Drehbuch (Maren Ade) und Schnitt (Heike Parplies). Die Preise für den besten Kinderfilm und den besten Dokumentarfilm erhielten "Auf Augenhöhe" von Evi Goldbrunner und Joachim Dollhopf sowie Ulrike Ottingers "Chamissos Schatten", der sich auf den Spuren des Naturforschers und Dichters Adelbert von Chamisso bewegt. Zur besten Darstellerin kürten die Kritiker Lilith Stangenberg in Nicolette Krebitz' Film "Wild", als bester Darsteller setzte sich Josef Hader als Stefan Zweig in "Vor der Morgenröte" durch. Der Ehrenpreis ging an die aus Zwickau stammende Dokumentarfilmerin und Regisseurin Helke Misselwitz, die nach Meinung der Kritiker deutsche Geschichte aus neuen Perspektiven zeigt.

Langjähriger Solotänzer verlässt Staatsballett Michael Banzhaf begann Karriere vor 20 Jahren in Berlin Michael Banzhaf, langjähriger Solotänzer des Staatsballetts Berlin, verlässt das Ensemble. Nach fast 20 Jahren wolle sich der 39-Jährige künstlerisch neu orientieren, teilte das Staatsballett mit. Als eine der prägenden Persönlichkeiten des Ensembles tanzte Banzhaf große Rollen wie den Siegfried in Maurice Béjarts "Ring um den Ring" und den Dichter Lenski in John Crankos "Onegin". Am 1. März werde er seinen Abschied in Nacho Duatos "Vielfältigkeit. Formen von Stille und Leere" feiern. Banzhaf startete seine Karriere 1998 im Ensemble der Staatsoper Unter den Linden. 2001 stieg er dort zum Demi-Solotänzer auf, 2005 zum Solotänzer beim neu formierten Staatsballett Berlin. Dort habe man ihm vor allem die schauspielerisch geprägten Partien anvertraut. Zu seinen Partnerinnen zählten Polina Semionova, Nadja Saidakova und Shoko Nakamura.

Haus der Geschichte will mehr Flucht-Exponate zeigen Dauerausstellung soll überarbeitet werden Die Themen Flucht und Migration sollen künftig in der Dauerausstellung des Hauses der Geschichte in Bonn eine größere Rolle spielen. Derzeit erweitere das Museum seine Sammlung um hunderte Objekte, sagte Sammlungsdirektor Dietmar Preißler. Darunter seien Flugtickets, Kleidungsstücke, Taschen und Spielzeug, aber auch Gemälde, Skizzen von geflohenen Künstlern und ein Flüchtlingsboot, das das Erzbistum Köln zur Verfügung stellt. Neben dem Boot und anderen Exponaten wird sich in der überarbeiteten Dauerausstellung auch eine Zeitzeugenstation "mit dem Schicksal von Flüchtlingen auf ihrem Weg nach Deutschland beschäftigen, aber auch mit ihren Erfahrungen hier", sagte Pressesprecher Peter Hoffmann. Die Dauerausstellung wird im Zuge einer Dacherneuerung vom 13. März an geschlossen, das Museum bleibt aber weiter geöffnet.