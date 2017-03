Geheimnisse Alle tun es, keiner sagt es

Moderation: Oliver Schwesig

Wer flüstert, der lügt? Geheimnisse gehören zur Kommunikation dazu. (imago/Westend61)

Eine Liebschaft, ein Leidenschaft, eine Reise oder die schmutzige Wäsche der anderen – über viele Dinge kann man den Mantel des Heimlichen breiten. Und jeder tut es! Aber warum? Eine Sendung über die Heimlichkeit.

Der Geist des Heimlichen verrät viel über den Menschen. Es ist eine zutiefst soziale Kompetenz.

Das Getuschel über das Wer-mit-wem, eine Sammelleidenschaft von der Mama nichts erfahren soll oder vielleicht auch eine peinliche Krankheit - auch wenn keiner drüber spricht, taucht das Heimliche an allen Ecken und Enden im Leben auf.

Heimliches als Akt der Sozialkompetenz

"Do you want to know a secret?" – in der Titelzeile diese bekannten Popsongs steckt einiges, was das Heimliche ausmacht, schon drin. Der Reiz des Verbotenen, der Reiz der Cliquenbildung und das damit verbundene Dazugehörigkeitsgefühl und natürlich auch das Gefühl des Schutzes. Das Heimliche hat im Gegensatz zum Geheimnis immer nur ein kleines Publikum. Warum machen wir etwas heimlich? Meist aus zwei Gründen; ganz ähnlich wie bei der Lüge. Man tut es aus Angst und auch um etwas oder jemanden zu schützen.

Man stelle sich nur vor, alles Heimliche käme plötzlich ans Tageslicht!? Somit ist das Heimliche auch ein Akt der Sozialkompetenz, ein Kitt der Gesellschaft. Manchmal jedenfalls. Aber das ist ein Geheimnis!

Musikalische Histörchen

Brilliant oder Bullshit!?

