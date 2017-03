In der Fastenzeit haben Diäten Hochkonjunktur - und wir fangen wieder an, Kalorien zu zählen. Doch macht das überhaupt Sinn? Kaum, sagt die Historikerin Nina Mackert. Denn die Vorstellung, dass eine Zahl die Energie von Nahrung exakt ausdrückt, sei fragwürdig. Mehr

Obwohl das Onlinemagazin "Özgürüz" in der Türkei gesperrt wurde, sind die Macher hier in Deutschland optimistisch. Die Menschen in der Türkei wüssten inzwischen, wie sie Sperren der Regierung umgehen, sagt Autorin Semra Uzun-Önder. Der Prozess gegen Chefredakteur Can Dündar geht in der Türkei weiter. Mehr