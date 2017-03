#GastoderSpast Kritik an Grimme-Preis für Comedian Oliver Polak

Die Vergabe des Grimme-Preises an Oliver Polak und seine ProSieben-Talkshow "Applaus und raus!" wird scharf kritisiert. Umstritten ist die Sendung unter anderem, weil sie den Hashtag #GastoderSpast verbreitete. Zwei Jury-Mitglieder distanzieren sich von der Auszeichnung.

Fand er seinen Talkgast zu langweilig, konnte ihn Moderator Oliver Polak aus der Late-Show "Applaus und raus!" per Knopfdruck hinausbefördern. Die Sendung wird inzwischen nicht mehr auf ProSieben ausgestrahlt. Die erste Folge wurde mit #GastoderSpast in den Sozialen Medien beworben. Der Sender erhielt als einziger Privatsender 2017 eine Grimme-Auszeichnung.

Einmalig in der Geschichte des Grimme-Preises

Jury-Mitglied und "TAZ"-Journalist Jürn Kruse distanzierte sich in einem offenen Brief an Oliver Polak von der Preisvergabe in der Kategorie Unterhaltung, der er nicht zugestimmt habe. Darin heißt es: "Das einzige, woran Sie mit diesem Reim mitgewirkt haben, ist die Etablierung eines Jahrzehnte alten Schimpfworts gegen Menschen mit Behinderungen."

Auch der Vorsitzende der Grimme Jury, Dieter Anschlag, rückte inzwischen von der Entscheidung ab. Dies hat es bislang noch nicht in der Geschichte des Grimme-Preises gegeben.

Behinderten-Aktivisten gehen in die Offensive

Die gehörlose Aktivistin Julia Probst, die als "Lippenleserin" bekannt ist, twitterte:

#Grimmepreis für #GastoderSpast ist eine Befeuerung für Witze auf dem Rücken von Menschen mit Behinderungen. #lasttweet Es ist nicht lustig. — Julia Probst (@EinAugenschmaus) March 8, 2017

Und der Behinderten-Aktivist und Rollifahrer Raul Krauthausen verbreitete diesen Tweet des Online-Portals leidmedien.de weiter, das "Journalist*innen für die Berichterstattung über Behinderung sensibilisieren" will:

