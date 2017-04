Marine Le Pen ist eine Kämpferin – in einer Männer-Welt. Sie hat ihren Vater erfolgreich von der Parteispitze verdrängt und gilt als ernstzunehmende Kandidatin für das höchste Amt im Staat. Die FN-Chefin will unbedingt Präsidentin werden, und dafür braucht sie die Frauen. Mehr

Am 23. April 2017 beginnt die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Die "Weltzeit" beschäftigt sich in drei Sendungen mit der politischen Lage des Landes und dem Wahlkampf.Mehr