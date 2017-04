Frankreich hat gewählt Zwei Kandidaten, ein Schock

Boris Grésillon im Gespräch mit Eckhard Roelcke

Marine Le Pen mit Unterstützern und Reportern am Wahlabend in Henin-Beaumont (dpa / picture-alliance / Sadak Souici)

Emmanuel Macron und Marine Le Pen haben es in Frankreich in den zweiten Wahlgang geschafft. Der Erfolg Le Pens beschäftigt nun Europa - was bedeutet es, wenn über ein Fünftel der Franzosen stramm rechts wählen? Seine Landsleute seien desorientiert, meint der Geograf und Sozialwissenschaftler Boris Grésillon.

Der Ausgang der Wahl in Frankreich ist für den Geografen und Sozialwissenschaftler Boris Grésillon ein "Schock". Dass Marine Le Pen es in den zweiten Wahlgang geschafft habe, bedeute, dass es Frankreich schlecht gehe, sagte er im Deutschlandradio Kultur. Die Franzosen seien desorientiert.

Seit 30 Jahren punktet der Front National gegen das System

Grésillon zog Parallelen zu der Situation in den USA unter Donald Trump. So wie dieser "America first" sage, könne das Le Pen-Motto "Frankreich zuerst" lauten. Seit rund 30 Jahren punkte der Front National gegen das System und gegen alles, was in den Augen der Partei nicht französisch sei, so der Wissenschaftlicher. Der Kern der Partei stehe für Rassismus.

Emmanuel Macron in Siegerlaune (MAXPPP)

Macron stehe hingegen für ein offenes Frankreich und ein offenes Europa, betonte Grésillon. Er sage aber nicht, wie man zu einem besseren Frankreich komme. Grésillon forderte, das Denken in Unterschieden aufzugeben und den Versuch zu machen, Arme, Migranten und Le Pen-Wähler zu verstehen: "Die sind ein Teil von uns", so der Experte für soziale und kulturelle Stadtentwicklung. (ahe)