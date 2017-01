Forumkonzert des RIAS Kammerchores Vintage Gesang

Aufzeichnung aus der St. George's Anglican Church Berlin

Die Sängerinnen und Sänger des RIAS Kammerchors (RIAS Kammerchor / Matthias Heyde)

Ein englisches Konzert in einer anglikanischen Kirche im alten West-Berlin - der RIAS Kammerchor gastiert seit Jahren in seinen Forumkonzerten an geschichtsträchtigen Orten, diesmal spielt dazu das Sheridan-Ensemble.

Ungewöhnliche Konzertorte sind solche, die in den seltensten Fällen als solche erprobt sind, aber für das gesellschaftliche, kulturelle und politische Leben in der Bundeshauptstadt eine Rolle spielen oder gespielt haben. Solche Orte präferiert der RIAS Kammerchor für seine Forumkonzerte. Die Sängerinnen und Sänger sind unter anderem im Anatomiehörsaal aufgetreten, im Wasserwerk, in einem alten Hallenbad, im ehemaligen DDR-Staatsratsgebäude und im Umspannwerk. In dieser Saison widmen sich die Forumkonzerte den alliierten Siegermächten, die das Bild Berlins bis zur Wiedervereinigung geprägt haben. In wechselnden solistischen und kammermusikalischen Besetzungen bestreiten die Sängerinnen und Sänger die Forumkonzerte.

Deutschlandradio Kultur überträgt das britische Konzert aus der St. George's Anglican Episcopal Church Berlin, die in Charlottenburg in der Nähe des Olympiastadions im Jahr 1950 errichtet wurde. Ihr Vorgängerbau in der Oranienburger Straße war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Bis 1994 wurde der Kirchneubau als Militärkirche genutzt, seit dem Abzug der Alliierten aus Berlin steht sie wieder der zivilen Öffentlichkeit zur Verfügung.

Auf dem Programm dieses Forumkonzerts stehen Werke von William Mundy, Toshio Hosokawa, Ralph Vaughan Williams und Benjamin Britten. Der RIAS Kammerchor tritt zusammen mit dem Sheridan Ensemble und Orchester auf. Die Leitung hat Jochen Buhrmann, der übrigens sonst im RIAS Kammerchor im Tenor singt.

St. George's Anglican Episcopal Church Berlin

Aufzeichnung vom 13. Januar 2017

William Mundy

"Vox Patris Caelestis" für gemischten Chor

Toshio Hosokawa

"Ave Maria" für gemischten Chor

Ralph Vaughan Williams

"On Wenlock Edge" für Tenor, Klavier und Streichquartett

Benjamin Britten

"Cantata Misericordium" op. 69 für Tenor und Bariton, kleinen Chor und Orchester

Minsub Hong, Tenor

Volker Arndt, Tenor

Roland Hartmann, Bass

Sheridan Ensemble und Orchester

RIAS Kammerchor

Leitung: Joachim Buhrmann