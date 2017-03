Forum Frauenkirche Wie wollen wir leben – frei, sicher und tolerant?

Mit Thomas de Maizière, Marina Münkler, Marion Ackermann und Alexandra Gerlach

Wie wollen wir leben? Darüber diskutieren die Teilnehmer des Forums Frauenkirche. (imago/IPON)

Wer die öffentliche Diskussion der letzten Monate verfolgt bekommt den Eindruck: Unsere Vorstellungen über die Zukunft Deutschlands stehen auf dem Prüfstand. Es geht um Grundsätzliches: Wie wollen wir leben? Und welche Werte sind uns als Gemeinschaft wichtig? Diesen Fragen will sich das Forum Frauenkirche stellen.

Deutschland hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine Verfassung gegeben, dank derer sich unsere Gesellschaft immer freier, immer bunter und toleranter entwickelte. Jetzt aber hat es den Anschein, dass sich Teile unsere Gesellschaft nicht mehr zugehörig, gar abgehängt fühlen.

Gebraucht wird darum ein breiter gesellschaftlicher Diskurs über unser Werte und Ziele. Wieviel Freiheit, wieviel Sicherheit brauchen wir? Wollen wir weiterhin eine offene Gesellschaft sein oder bedarf es strengerer Regeln? Wer gehört eigentlich zu uns? Und was ist deutsch?

Auf diese Fragen gibt es keine einfachen Antworten in dieser unübersichtlichen Welt, aber das Forum Frauenkirche will sich ihnen stellen.

Mit:

Thomas de Maizière MdB (CDU), Bundesminister des Innern

Prof . Marina Münkler, Lehrstuhl für Ältere und Frühneuzeitliche Literatur und Kultur am Institut für Germanistik der TU Dresden

Prof. Norbert Bolz, Professor für Medienwissenschaften an der TU Berlin

Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Moderation: Alexandra Gerlach, Deutschlandradio Kultur

Die Podiumsdiskussion wird live am 10.3.2017 im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Forum Frauenkirche" aus der Dresdner Frauenkirche in Kooperation mit Deutschlandradio Kultur in der Sendung Wortwechsel ausgestrahlt.