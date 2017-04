Forderung des Kriminologen Bernd Maelicke Gefangene ambulant betreuen statt wegsperren

Gewalt, Erpressung, Drogenhandel: Der Kriminologe Bernd Maelicke kritisiert die Zustände in deutschen Gefängnissen und fordert, weniger Straftäter wegzusperren. Mindestens die Hälfte der derzeit 65.000 Inhaftierten könnten besser ambulant betreut werden.

65.000 Menschen sitzen derzeit in Deutschland im Gefängnis. Für deren Resozialisierung müsse mehr getan werden, fordert der Kriminologe Bernd Maelicke.

"Und das heißt nach dem, was wir heute wissen, möglichst wenige zu inhaftieren", sagte er im Deutschlandradio Kultur. Wirklich gefährlich seien weniger als zehn Prozent der Häftlinge, betonte Maelicke.

Mindestens die Hälfte der Gefängnisinsassen könnten nach seiner Einschätzung ambulant wirksamer betreut werden: durch Maßnahmen der Bewährungshilfe, Wohn- und Arbeitsprojekte, soziales Training und Therapieprogramme. Das sei nicht nur der Resozialisierung förderlicher, sondern würde auch weniger kosten. "Diese stationären Programme, der Strafvollzug, die sind zwanzigmal so teuer wie die ambulanten Maßnahmen", betonte er.

"Wir setzen heute sehr auf Sicherheit"

In den Gefängnissen hingegen herrschten Zustände, die einer Resozialisierung nicht förderlich seien, kritisierte Maelicke: "Wenn wir uns unsere Gefängnisse anschauen, dann haben wir dort eine dominierende Männersubkultur in Anstalten, zum Teil bis zu 1500 Gefangene in Deutschland. Und diese Subkultur der Männer, die ist geprägt durch Gewalt, durch Erpressung, durch Drogenhandel, durch sexuellen Missbrauch."

Große Chancen räumt der Kriminologe einem solchen Umdenken derzeit allerdings nicht ein: "Das ist ein ganz schwieriger Prozess im Zusammenhang mit der Gesellschaft. Wir setzen heute sehr auf Sicherheit. Wir verbinden das Ganze mit dem Thema Globalisierung, Öffnung der Grenzen, Ausländer, Flüchtlinge. Also, die Zeiten zurzeit für solche Resozialisierungsprogramme und solche Überlegungen sind nicht sehr günstig."