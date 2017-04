Kulturnachrichten

Donnerstag, 13. April 2017

Filmfestival von Cannes gibt Programm bekannt Neue Filme von Michael Haneke und Sofia Coppola dabei Der deutsche Regisseur Fatih Akin wird beim Filmfestival von Cannes seinen neuen Film "Aus dem Nichts" vorstellen. Das hat die Festivalleitung in Paris bekannt gegeben. Im Wettbewerb um die Goldene Palme sei ebenfalls der Streifen "Happy End" des Österreichers Michael Haneke. Die US-Regisseurin Sofia Coppola wird mit ihrem Film "The Beguiled" an der Côte d'Azur erwartet. Ebenfalls dabei sind unter anderem US-Filmemacher Todd Haynes und seine französischen Kollegen François Ozon und Michel Hazanavicius. Präsident der Jury ist der spanische Star-Regisseur Pedro Almodóvar. Durch die Eröffnungs- und Abschlusszeremonien wird die italienische Schauspielerin Monica Bellucci führen. Das Festival findet vom 17. bis 28. Mai statt.

Pianist Lang Lang sagt Konzerte ab Wegen Armentzündung fallen Konzerte bis Ende Juni aus Der chinesische Pianist Lang Lang hat wegen einer Entzündung im linken Arm sämtliche Konzerte bis Ende Juni abgesagt. Die Ärzte hätten ihm angeraten, seinen Arm zu schonen, teilte Lang Lang auf seiner Facebook-Seite mit. Unter anderem fallen ein Konzert in Zürich (26. April) sowie eine Veranstaltung der Lang Lang-Stiftung aus, wie der Veranstalter, die Tonhalle, mitteilte. Der 34-Jährige wollte dort mit 100 Kindern aus der Region Klavier spielen. Beide Veranstaltungen würden nachgeholt werden. Nach der Zwangspause soll Lang Lang erstmals wieder am 8. Juli in Oxford auftreten.

Archiv von Wagner-Urenkel geht nach Zürich Das Material erlaube eine kritische Sichtweise auf die Bayreuther Festspiele Das Archiv von Gottfried Wagner, einem Urenkel des Komponisten Richard Wagner, wurde an die Zentralbibliothek Zürich übergeben. Die private Sammlung erlaube eine kritische Sichtweise auf die Geschichte der Bayreuther Festspiele, teilte die Bibliothek mit. Unter dem Material seien Publikationen und Korrespondenzen von Gottfried Wagner mit der jüdischen Welt und die damit verbundenen internationalen Medienreaktionen, heißt es weiter. Gottfried Wagner hatte sich mit der Familie überworfen. In seinem autobiografisch geprägten Buch "Wer nicht mit dem Wolf heult" warf er der Familie vor, ihre Nazi-Verstrickungen zu bagatellisieren.

Reimann-Geburtshaus abgerissen Es sei einsturzgefährdet gewesen Zum Schutz von Passanten wurde das Geburtshaus der Schriftstellerin Brigitte Reimann in Burg bei Magdeburg abgerissen. Es sei einsturzgefährdet gewesen, teilte eine Sprecherin des zuständigen Landratsamtes mit. Die Autorin des Romans "Franziska Linkerhand" wurde 1933 in dem Haus im Landkreis Jerichower Land geboren. Da die Eigentumsverhältnisse ungeklärt waren, trug der Landkreis die Kosten. Ob es in Burg künftig eine Gedenkstätte für die 1973 gestorbene Schriftstellerin geben soll, wird noch diskutiert.

Porträt von Renaissance-Baumeister Palladio aufgespürt Italienische Polizei hat Rätsel um Aussehen des Architekten offenbar gelöst Die italienische Polizei hat ein Gemälde aus russischem Privatbesitz als wahres Porträt des berühmten Renaissance-Baumeister Andrea Palladio identifiziert. Das Bild, das Alessandro Maganza im 16. Jahrhundert malte, ist nun zusammen mit anderen Werken im Palladio-Museum im norditalienischen Vicenza in der Ausstellung "Andrea Palladio. Il Misterio del Volto" (Andrea Palladio. Das Geheimnis des Gesichts) bis 18. Juni zu sehen. Museumskurator Guido Beltramini hat dafür zwölf Porträts zusammengetragen, die von Zeitgenossen Palladios stammen. Diese übergab er den Kripo-Spezialisten, die durch Gesichtserkennung und andere Methoden Palladios Aussehen auf die Spur kamen. Das Rätselraten hatte bereits 1570 begonnen, als Palladio seine berühmten vier Handbücher zur Architektur erstmals veröffentlichte. Ein Bild des Autors fehlte, was schon zur damaligen Zeit unüblich war.

Musik-Festival scheitert mit Klage gegen Fluglärmgegner Flughafenanwohner dürfen Musiker vor Störungen warnen Das Rheingau Musik Festival ist mit seiner Klage gegen eine Anti-Fluglärm-Initiative aus Mainz gescheitert. Die Fluglärmgegner hatten mehrere Pianisten auf mögliche Störungen durch Flugzeuge bei dem Festival hingewiesen. Damit habe die Initiative keine falschen Tatsachen behauptet, befand das Landgericht Mainz und wies die Klage des Festivals ab. Gleichzeitig muss es die Kosten des Verfahrens tragen. Das Klassik-Festival im hessischen Oestrich-Winkel betrachtet die Aktion der Fluglärmgegner als geschäfts- schädigend. Auch Sponsoren könnten wegen der Briefe abspringen, befürchten die Veranstalter.

YouTube muss Marlene-Dietrich-Aufnahmen nicht löschen Tochter der Schauspielerin scheitert mit Klage YouTube muss Aufnahmen eines Londoner Konzertauftritts von Marlene Dietrichs von 1972 nicht löschen. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) München entschieden. Es wies eine Klage der Gesellschaft Marlene Dietrich Collection GmbH ab, die die Rechte von Dietrichs Tochter Maria Riva vertritt. Bei den Aufnahmen handle es sich um Ausschnitte aus einem Filmwerk, begründete eine Gerichtssprecherin das Urteil. Somit lägen die Urheberrechte nicht bei Maria Riva, sondern beim Filmemacher. Der Streit hatte seit 2012 die Instanzen vom Landgericht München bis zum Bundesgerichtshof beschäftigt. Das Oberlandesgericht ließ nun eine erneute Revision zum BGH nicht zu, wie die Sprecherin mitteilte. Allerdings kann die Klägerseite noch eine Nichtzulassungsbeschwerde einreichen.

Trauer um Michael Ballhaus Prominente erinnern an den berühmtesten deutschen Kameramann Politiker und Kulturschaffende würdigen den mit 81 Jahren verstorbenen Filmkünstler Michael Ballhaus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schrieb an die Witwe Sherry Hormann: "Michael Ballhaus war einer der größten Kameramänner der Filmgeschichte". Er habe die Fähigkeit gehabt, "magische Bilder mit seiner Kamera einzufangen und sie auf die große Leinwand zu bringen", ergänzte Kulturstaatsministerin Monika Grütters in einer Stellungsnahme. Auch Hollywood trauert: für den Regisseur Wolfgang Petersen ist der Tod des Kameramanns "ein schlimmer Schlag, Oscar-Preisträger Martin Scorsese teilte mit: "Er war ein wunderbarer Mensch, der immer ein warmes Lächeln hatte, auch in den schwierigsten Situationen - jeder der ihn kannte, wird sein Lächeln in Erinnerung behalten."

Jude Law wird jungen Dumbledore spielen Im Sommer Drehstart zum zweiten Teil der "Phantastische Tierwesen..." Der britische Schauspieler Jude Law wird die Rolle des jungen Zauberers Albus Dumbledore übernehmen. In der Fortsetzung des Films "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" stellt Law den Zauberer aus "Harry Potter" dar, lange bevor er zum Schulleiter von Hogwarts wird. Der Dreh soll im Sommer beginnen, der Kinostart ist für November 2018 vorgesehen. Insgesamt sind fünf Filme unter dem Titel geplant, deren Vorlagen von J.K. Rowling geschrieben wurden. Der erste Film, der im vergangenen Jahr ins Kino kam, brachte nach Angaben des Studios mehr als 813 Millionen US-Dollar (umgerechnet 762 Millionen Euro) weltweit ein. Der Zauberer Dumbledore wurde in den "Harry Potter"-Filmen von Richard Harris und nach dessen Tod von Michael Gambon gespielt.

Hans Otto Theater: Neue Intendantin präsentiert Konzept "Haltung, Offenheit und Toleranz" für das Hans Otto Theater Nach der Bestätigung durch den Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung Potsdam hat die neue Intendantin des Hans Otto Theaters, Bettina Jahnke, ihr Konzept vorgestellt: das Hans Otto Theater (abgekürzt HOT) solle sich den Werten "Haltung, Offenheit und Toleranz" (abgekürzt HOT) verschreiben, so Jahnke. Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs sagte, er rechne damit, dass die neue Intendantin das Theater zu neuen Ufern bringen werde. Jahnke ist zurzeit noch Intendantin des Rheinischen Landestheaters in Neuss und übernimmt das Haus in Potsdam ab der kommenden Spielzeit.

Kein Flughafen: Empfangsgebäude Museumsinsel im Plan Fertigstellung bis Ende 2018 Obwohl es haufenweise Hindernisse gab, schlammigen Boden, Pfusch am Bau, sind die Bauarbeiten am neuen Empfangsgebäude auf der Museumsinsel jetzt im Plan. Zum Jahrestag der Grundsteinlegung teilte die verantwortliche Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit, die sogenannte James-Simon-Galerie werde wie geplant bis Ende 2018 fertiggestellt. Allerdings sind die Kosten für das vom britischen Stararchitekten David Chipperfield entworfene Projekt, auch durch

eine fünfjähriger Verspätung des Richtfests, von anfangs geplanten 71 Millionen Euro auf 134 Millionen gestiegen.