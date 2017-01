Fat Acceptance Raus aus dem Kartoffelsack!

Julia Chevalley im Gespräch mit Marietta Schwarz

Plus-Size Models posieren in Berlin im Rahmen des Fotoprojekts "Bodylove" fast nackt und selbstbewusst für ein realistisches Frauenbild. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Das Thema Übergewicht ist in der Modewelt angekommen. Wir sprechen mit Julia Chevalley über Fat Acceptance. Sie betreibt in Berlin einen Concept Store für Plus Size Fashion: Die früher üblichen fetten Lettern "XXL-Mode" sucht man dort vergebens.

Den Catwalk dominieren nach wie vor Frauen mit Twiggy Figur - auch wenn das ein oder andere Modelabel sich mal ein Model mit Kurven leistet oder die Sängerin Beth Ditto vielen längst als Rolemodel für die emanzipierte, ja sagen wir ruhig "Dicke" gilt. Aber selbstverständlich sind Frauen mit deutlichen Übergrößen in unserer Gesellschaft eben doch noch nicht so richtig. Was schon damit anfängt, wo sie vernünftige Kleidung kaufen können.

Vom XXL-Shop zum Concept-Store

Früher waren das die Geschäfte, die außen in fetten Lettern XXL-Mode bewarben. Das zumindest hat sich geändert. Julia Chevalley ist heute zu Gast im Echtzeit-Studio. Sie ist die Inhaberin vom "Les Soeurs Shop", einem Concept-Store für Plus-Size-Mode in Berlin-Charlottenburg. Mit ihr sprechen wir über die Fat-Acceptance-Bewegung.

