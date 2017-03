Kulturnachrichten

Montag, 20. März 2017

Fall Yücel: Zugang weiter verwehrt Konsularbeamten dürfen Journalisten nicht besuchen Nach wie vor haben Botschaftsvertreter keinen Zugang zu dem in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel. Bis zum heutigen Tag sei es nicht möglich, Yücel und andere deutsch-türkische Staatsangehörige in türkischer Untersuchungshaft konsularisch zu betreuen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. "Das ist sehr bedauerlich. Das ist auch bitter und das ist enttäuschend." Der "Welt"-Korrespondent Yücel sitzt seit Ende Februar wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda in der Türkei in Untersuchungshaft. Zuvor war er bereits fast zwei Wochen in Polizeigewahrsam. Sowohl der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim als auch Außenminister Mevlut Cavusoglu hatten der Bundesregierung zugesagt, dass der Journalist konsularische Betreuung erhalten soll. Bei der konsularischen Betreuung geht es unter anderem um die Haftbedingungen. Da Yücel sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, ist die Türkei nicht dazu verpflichtet, diese Betreuung auch zu gewähren.

CDU fordert Aufklärung über Kulturgutverkäufe Portigon-Büchersammlung soll versteigert werden Die CDU-Landtagsfraktion in NRW fordert Aufklärung über einen weiteren geplanten Verkauf von Kulturgütern aus dem Besitz der WestLB-Nachfolgerin Portigon. Laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" wolle Portigon mindestens zwölf antiquarische Bücher in dieser Woche in Köln versteigern lassen, heißt es in einer Kleinen Anfrage der CDU-Fraktion an die NRW-Landesregierung. Die Opposition will nun wissen, inwiefern die rot-grüne Landesregierung Teile der Portigon-Büchersammlung etwa für die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf oder anderer Bibliotheken in NRW sichern könne. Eine Portigon-Sprecherin sagte am Montag auf Anfrage, im Rahmen der Abwicklung der Bank müssten alle Vermögenswerte veräußert werden, um die Portigon-Bilanz "auf Null zu bringen". Bücher, Münzen oder auch altes Mobiliar aus dem Besitz der zerschlagenen Westdeutschen Landesbank würden "nicht als Kunst" definiert und würden im Rahmen des Rückbaus ebenso verkauft. Vergangenes Jahr hatte die Landesregierung für knapp 30 Millionen Euro den wertvollsten Teil der Kunstsammlung von Portigon gekauft und für das Land gesichert.

Norwegen glücklichstes Land der Welt Deutschland auf Platz 16 Die glücklichsten Menschen der Welt leben im Norden Europas. Das jedenfalls geht aus dem Weltglücksbericht hervor, den die Vereinten Nationen in New York veröffentlicht haben. Demnach ist Norwegen das glücklichste Land der Welt. Auf den nächsten Plätzen folgen Dänemark, Island, Schweiz sowie Finnland, den Niederlanden, Kanada und Neuseeland. Im vergangenen Jahr hatten die Norweger noch auf dem vierten Rang gelegen. Deutschland bleibt auf Platz 16 - hinter den USA, Israel und Costa Rica, aber vor Großbritannien (Platz 19) und Frankreich (Platz 31). Am wenigsten Glück empfinden laut dem Bericht die Menschen in den afrikanischen Ländern Zentralafrikanische Republik, Burundi und Tansania. Die meisten Staaten der 30 hinteren Ränge liegen in Afrika. Dazu kommen Länder wie Syrien, Afghanistan, Haiti, Ukraine, Jemen. Für den Bericht haben Forscher 155 Länder untersucht. Er berücksichtigt unter anderem das Bruttoinlandsprodukt, die Lebenserwartung, die Selbstwahrnehmung der Einwohner, die Stärke des sozialen Umfelds, aber auch das Vertrauen in Regierung und Unternehmen.

Blaudruck soll immaterielles Kulturerbe werden Seltene Technik der Stoffveredelung Der Blaudruck soll immaterielles Kulturerbe werden. Die jahrhundertealte Technik der Stoffveredelung wurde gemeinsam von Deutschland, Österreich, Tschechien, der Slowakei und Ungarn für die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit nominiert, wie die deutsche Unesco-Kommission mitteilte. Staatsministerin Maria Böhmer unterzeichnete gemeinsam mit Vertretern der anderen vier Länder ein entsprechendes Dossier. Der Blaudruck sei im 18. und 19. Jahrhundert in Mitteleuropa weit verbreitet gewesen. Heute werde er nur noch von wenigen Werkstätten angewendet. Zum immateriellen Kulturerbe zählen Traditionen aus den Bereichen Tanz, Theater und Musik, mündliche Überlieferungen, Naturwissen und Handwerkstechniken. Derzeit gibt es auf drei Unesco-Listen insgesamt 429 Einträge.

MoMA zeigt neu erworbene Polit-Kunst Museum setzt Zeichen Das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) hat seine Sammlung um zahlreiche politisch inspirierte Kunstwerke erweitert. In der heute startenden Ausstellung "Unfinished Conversations: New Work from the Collection" zeigt das Museum Fotos, Gemälde, Skulpturen und Videos von Künstlern wie Kara Walker oder dem Deutschen Wolfgang Tillmans. "Die Künstler dieser generationenübergreifenden Auswahl thematisieren die derzeit allgegenwärtige Sorge und Unruhe auf der ganzen Welt und bieten kritische Reflexionen." Zuvor hatte das Museum bereits seine ständige Sammlung umgehängt und Bilder von Künstlern aus Ländern, die von US-Präsident Donald Trumps umstrittenen Einreiseverbot betroffen sind, zentral positioniert. "Dieses Werk stammt von einem Künstler aus einem Land, dessen Bürgern die Einreise in die Vereinigten Staaten verwehrt wird", heißt es in der Beschriftung zu den Arbeiten.

Spracherkennung verändert Medienlandschaft Digital Innovators' Summit in Berlin Automatisierung, Robot-Journalismus, selbstlernende sowie selbstschreibende Systeme - das sind die neuen Entwicklungen, die die Medienlandschaft verändern. "In zehn Jahren werden diese Systeme flächendeckend im Einsatz sein, es geht jetzt los", sagt Stephan Scherzer, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ). "Die Geschwindigkeit der Veränderung ist immens. In fünf Jahren werden wir bei vielen Texten nicht mehr wissen, ob ein Redakteur oder eine Maschine sie geschrieben haben." Insbesondere wird die Spracherkennung die Medienbranche in den kommenden Jahren verändern. Beim Digital Innovators' Summit (DIS) treffen sich heute in Berlin rund 600 Teilnehmer aus 33 Ländern. Der Kongress widmet sich den zentralen Entwicklungen beim digitalen Wandel in der Medienbranche.

documenta ist unterfinanziert Forderung nach besserer Finanzierung Die Geschäftsführerin der documenta GmbH, Annette Kulenkampff, will mehr öffentliche Gelder für die alle fünf Jahre stattfindende Kunstschau. "Dass sich die weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst zur Hälfte selbst finanzieren muss, ist auf Dauer nicht tragfähig", sagte Kulenkampff der Deutschen Presse-Agentur. Für die in diesem Jahr stattfindende documenta 14 gibt es einen Finanzrahmen von 34 Millionen Euro. Rund die Hälfte des Geldes kommt vom Land Hessen, der Stadt Kassel und der Kulturstiftung des Bundes. Die andere Hälfte von 17 Millionen Euro muss die documenta selbst erwirtschaften. "Im Verhältnis zur Finanzierung von Theatern ist die documenta durch die öffentliche Hand unterfinanziert", so Kulenkampff.

Jana Schulz erhält Gertrud-Eysoldt-Ring Wandelbar und wahrhaftig Für die Titelrolle in der Bochumer Inszenierung des Stücks "Rose Bernd" hat die Schauspielerin Jana Schulz den Gertrud-Eysoldt-Ring 2016 der Stadt Bensheim bekommen. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung gehört zu den bedeutendsten Theaterpreisen im deutschsprachigen Raum. Schulz sei eine "der ausdrücklichsten, wandelbarsten und wahrhaftigsten Schauspielerinnen" des deutschsprachigen Theaters - sie sprenge "in weiblichen und männlichen Hauptrollen die Grenzen jedes gendergebundenen Spiels", heißt es in der Begründung der Jury. Die 39-Jährige gehörte zum Ensemble des Hamburger Schauspielhauses und wurde bereits drei Mal zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Der Gertrud-Eysoldt-Ring wird jährlich von der hessischen Stadt Bensheim auf Vorschlag der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste vergeben.