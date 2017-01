Kulturnachrichten

Montag, 30. Januar 2017

Ex-Black-Sabbath-Keyboarder Geoff Nicholls gestorben Ozzy Osbourne beklagt Verlust eines "großen Freundes" Der langjährige Keyboarder der britischen Heavy-Metal-Band Black Sabbath, Geoff Nicholls, ist tot. Wie der Gitarrist Tony Iommi auf Facebook mitteilte, starb Nicholls am Samstag mit 68 Jahren an Lungenkrebs. Lead-Sänger Ozzy Osbourne beklagte bei Twitter den Verlust eines "großen Freundes". Nicholls wurde erstmals 1980 auf dem Album "Heaven and Hell" als Musiker von Black Sabbath aufgeführt, erhielt aber erst Mitte der 80er Jahre den Titel eines offiziellen Bandmitglieds. Nicholls schied 2004 aus der Band aus und wurde durch Adam Wakeman ersetzt.

Iranischer Regisseur Asghar Farhadi sagt Oscar-Teilnahme ab Oscar-Preisträger protestiert gegen Einreise-Dekret von US-Präsident Trump Der international ausgezeichnete iranische Filmemacher Asghar Farhadi hat seine Teilnahme an der Oscar-Verleihung Ende Februar in Los Angeles abgesagt. In einer Erklärung in der New York Times begründete Farhadi seine Entscheidung mit der Poltik von US-Präsident Donald Trump. "Engstirnige Individuen nutzen das Einflößen von Angst häufig dazu, Extremismus und fanatisches Verhalten zu rechtfertigen", schrieb Farhadi. Sein Film "The Salesman" ist dieses Jahr in der Kategorie bester ausländischer Film für den Oscar nominiert. 2012 hatte er diese Trophäe bereits mit dem Film "Eine Trennung" gewonnen. Ihm sei zwar klar, dass viele Filmschaffende in den USA gegen den derzeitigen "Fanatismus und Extremismus" seien, sagte der Regisseur. Wegen des Einreiseverbots für ihn sei ein Besuch bei der Oscar-Gala in den USA aber "unter keinen Umständen akzeptabel - selbst wenn es für meine Reise eine Ausnahmegenehmigung geben sollte". Trump und seine Regierungsmannschaft verglich der Iraner mit den Hardlinern in seinem eigenen Land.

Deutscher Film beim Sundance Filmfest ausgezeichnet "Axolotl Overkill" erhielt Cinematographie-Preis Der deutsche Beitrag "Axolotl Overkill" ist beim Indiefilmfestival Sundance im US-Bundesstaat Utah mit dem Cinematographie-Preis ausgezeichnet worden. Der Preis würdigte die Kameraführung des Belgiers Manu Dacosse. Die Tragikomödie nach dem Buch und unter der Regie von Helene Hegemann kommt voraussichtlich Ende Juni ins Kino. Ein weiterer Cinematographie-Preis ging an Rodrigo Trejo Villanueva, den Kameramann der von Indien, Deutschland und Finnland koproduzierten Dokumentation "Machines". Sie handelt vom Alltag in einer Textilfabrik im indischen Gujarat. Die deutsch-schwedisch-dänische Koproduktion "The Nile Hilton Incident" wurde mit einem der Drama-Preise geehrt. Das von Hollywoodstar Robert Redford gegründete Sundance Festival in Park City geht am Sonntag zu Ende. Es ist das größte Festival für unabhängige, außerhalb Hollywoods produzierte Filme.

Indische Filme dürfen wieder in Pakistan laufen Film-Gutachter sollen anti-pakistanische Propaganda aufspüren Die pakistanische Regierung hat ein Vorführungsverbot für Filme aus dem Nachbarland Indien aufgehoben. Indische Produktionen hätten positive Auswirkungen auf die Filmindustrie in Pakistan, begründete Informationsministerin Marriyum Aurangzeb am Sonntag in einer Stellungnahme. Medienberichten zufolge kommt am Montag erstmals ein neu geschaffenes Gutachter-Komitee zusammen, das indische Filme auf anti-pakistanische Propaganda überprüfen soll, bevor sie im Nachbarland gezeigt werden dürfen. Das Vorführungsverbot war im Oktober nach einem schweren Zwischenfall an der indisch-pakistanischen Grenze verhängt worden.