Kulturnachrichten

Donnerstag, 12. Januar 2017

"Evangelium Pasolini" ist Hörspiel des Jahres Koproduktion des Hessischen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk gewinnt "Evangelium Pasolini" von Arnold Stadler und Oliver Sturm ist Hörspiel des Jahres 2016. Wie die Akademie der Darstellenden Künste in Bensheim mitteilte, entschied sich die Jury für die Produktion aus der Bibel-Reihe des Hessischen Rundfunks. In dem Hörspiel spricht der Autor Arnold Stadler über das Evangelium nach Matthäus und den 1964 erschienen Film "Das erste Evangelium - Matthäus" von Pier Paolo Pasolini. Der studierte Theologe Stadler sagt, dass Jesus ihm in diesem Film nähergekommen sei als in allen theologischen Veranstaltungen. Zugleich erzählt das Hörspiel vom tragischen Tod des italienischen Schriftstellers und Filmemachers, der unter unklaren Umständen ermordet wurde. Die Jury lobte die "faszinierende Schichtung von Erzählebenen", die in dem Hörspiel aus dem Originalton des Films und den Erzählungen Stadlers entstehe. Dem Regisseur Oliver Sturm gelinge eine "politische Aktualisierung, die unter die Haut geht". Die Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste wählt jeden Monat aus den Einreichungen der Hörspielabteilungen von ARD und Deutschlandradio das Hörspiel des Monats. Am Ende des Jahres kürt sie aus den Monatssiegern das Hörspiel des Jahres. "Evangelium Pasolini", das in Koproduktion mit dem Deutschlandfunk entstand, wurde am 2. Oktober bei HR2-Kultur urgesendet.

Elbphilharmonie in Hamburg feierlich eröffnet Konzertsaal-Komplex ist neues Prunkstück im Hamburger Hafen Nach neunjähriger Bauzeit ist die Hamburger Elbphilharmonie feierlich eröffnet worden. Bundespräsident Joachim Gauck nannte das spektakuläre Konzerthaus in der Hafencity ein "Juwel der Kulturnation Deutschland". Dieses "Amphitheater der Tonkunst" sei ein Bau, der "unserer offenen Gesellschaft entspricht", sagte Gauck vor mehr als 2.000 geladenen Gästen. Unter ihnen war neben Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Intendant Christoph Lieben-Seutter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Dem Festakt folgte ein Konzert des NDR Elbphilharmonieorchesters unter Leitung von Chefdirigent Thomas Hengelbrock. Der NDR übertrug die Eröffnungsveranstaltung live im Hörfunk und im Fernsehen. Am Abend gab es an der Außenfassade der Elbphilharmonie eine Lichtinszenierung, die mit Lasern die musikalischen Klänge von innen in optische Signale nach draußen übertrug. Der große Konzertsaal hat 2.100 Plätze, der kleine Saal bietet über 500 Besuchern Platz. Die Kosten für Hamburgs neues Wahrzeichen betrugen 789 Millionen Euro.

Neuer Bühnenverein-Geschäftsführer will Theater stärken Bühnen müssten den kulturpolitischen Gestaltungsspielraum zurückerobern Der neue Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne, will die Akzeptanz von Theatern und Orchestern wieder stärken. In Zeiten, in denen ihre Finanzierung in Frage gestellt werde, müssten die Bühnen den kulturpolitischen Gestaltungsspielraum wieder zurückerobern, sagte Grandmontagne in Köln. Dieser Prozess sei für den Bühnenverein in den nächsten Jahren eine der wichtigsten Aufgaben. Theater und Orchester brauchten "ein klares Bekenntnis der Kultur- und der Finanzpolitik für ihre Arbeit", denn sie erfüllten "eine essenzielle Aufgabe in der Demokratie". Der Bühnenverein wolle auch für bessere politisch-rechtliche Rahmenbedingungen der Künstler arbeiten. Der Volljurist Grandmontagne, bisher Geschäftsführer der Kulturpolitischen Gesellschaft, hatte Anfang Januar das Amt des geschäftsführenden Direktors des Bühnenvereins angetreten. Sein Vorgänger Rolf Bolwin hatte das Amt nach 25 Jahren abgegeben.

Renaissancefresken für Altan im Dresdner Schloss Mehrgeschossiger Säulenvorbau erhält neue Ausmalung Bis Ende 2019 soll in Dresden eines der größten Renaissancefresken nördlich der Alpen neu entstehen. Nach jahrelangen Recherchen wird die farbige Ausmalung an der Rückwand des Altan im Residenzschloss für 2,2 Millionen Euro neu inszeniert. Die Loggia werde der gestalterische Glanzpunkt im neu in Szene gesetzten Renaissancehof, sagte der sächsische Finanzminister Georg Unland (CDU) bei einem Rundgang. Er besichtigte dabei auch weitere fünf Räume im Ost- und Nordostflügel, die für rund 8,9 Millionen Euro rekonstruiert wurden. Im April sollen dort zwei neue Präsentationen der Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen eröffnet werden.